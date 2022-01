NASA Perseverance continua le operazioni per ripristinare la raccolta dei campioni

Su Marte continuano le operazioni per ripristinare la piena funzionalità nella raccolta dei campioni da parte del rover statunitense NASA Perseverance. All'inizio di gennaio, durante uno dei campionamenti, gli ingegneri si sono accorti di un problema relativo al carosello porta-campioni che ha impedito alla provetta numero 261 di essere correttamente sigillata.

Confronto tra le immagini prima e dopo le operazioni, notare i frammenti di roccia caduti

Risolvere un problema inaspettato a milioni di chilometri di distanza non è mai qualcosa di semplice. Questo però non ha scoraggiato gli ingegneri del JPL che hanno individuato una strategia per far tornare alla piena funzionalità del rover marziano. Le operazioni si sono concentrate su due punti in particolare: da un lato svuotare la provetta 261 della parte di roccia ancora al suo interno. Dall'altro togliere le pietre che bloccano la rotazione del carosello. Il tutto mentre in zona si abbatteva una tempesta di sabbia che non ha permesso di far volare NASA Ingenuity.

In via di risoluzione i problemi di NASA Perseverance

Come raccontato nell'ultimo post sul blog ufficiale, il 17 gennaio è stata impiegata la fotocamera WATSON per riprendere la parte inferiore del rover marziano. Questa operazione serviva ad avere un'idea di quali fossero i sassi che si trovavano sul suolo in quel momento. Successivamente, confrontando le immagini prima e dopo le operazioni di pulizia del carosello, il team avrebbe potuto sapere se tutto si stesse svolgendo correttamente.

La rotazione del carosello con i frammenti di roccia, prima e dopo

Gli ingegneri hanno quindi inviato il comando a NASA Perseverance di ruotare di 75° il carosello campioni e poi di farlo tornare nella posizione originale. Questo è bastato a rimuovere i due frammenti di roccia superiori che sono stati visti anche nelle immagini della zona sotto il rover marziano. Ora rimangono altri due piccoli sassi che potrebbero non rappresentare un problema per le operazioni, secondo le simulazioni fatte sulla Terra.

Svuotare la provetta con i campioni

La seconda parte delle operazioni ha invece puntato a rimuovere la parte di campione prelevato dalla roccia Issole per evitare di "sprecare" una provetta senza averla riempita completamente. Il trapano che effettua i carotaggi è stato posizionato in modo tale da svuotare la provetta 261 mentre la fotocamera Mastcam-Z (sulla "testa" del rover) ha ripreso un video dell'evento.

L'espulsione dei campioni dalla provetta 261

Una seconda accensione del trapano di NASA Perseverance, posizionato questa volta in verticale, è stata effettuata successivamente per essere sicuri di svuotare la provetta. La provetta 261 (aperta) è stata scossa dal trapano a percussione per 208" facendo cadere quasi tutte le parti di campione rimanenti.

Nonostante la provetta non sia quindi completamente vuota, questa potrà comunque essere impiegata nuovamente per raccogliere campioni. Nei prossimi giorni, una volta che verrà appurato che tutto funziona correttamente, ci sarà forse un secondo campionamento della roccia Issole e poi si proseguirà con l'esplorazione del cratere Jezero.

