NASA Lunar Reconnaissance Orbiter ha fotografato il cratere da impatto del razzo cinese sulla Luna

All'inizio dell'anno era emersa la possibilità che parte di un razzo spaziale avrebbe potuto impattare contro la Luna a causa della sua traiettoria. Inizialmente si era pensato potesse essere un razzo di SpaceX ma successivamente, dopo diverse verifiche e contro-verifiche, si è invece individuato il razzo "incriminato": un Lunga Marcia cinese impiegato per la missione Chang'e-5 T1. Ora il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA potrebbe aver individuato la zona dell'impatto.

La curiosità legata a questo tipo di eventi è che si tratta del primo razzo a colpire la Luna non di proposito. Altre sonde o parti di razzi si sono schiantate sulla superficie ma erano errori legati all'atterraggio oppure appositamente distrutti per studiare cosa succedeva durante l'impatto. Non è impossibile che altri razzi (o parti di essi) abbiano impattato la superficie del satellite naturale, ma quello di Change'e-5 T1 è il primo noto.

Lunar Reconnaissance Orbiter fotografa il cratere da impatto di un razzo sulla Luna

In un recente post della NASA sono state mostrate le fotografie aggiornate della sonda che orbita intorno alla Luna e che consente di raccogliere immagini particolarmente dettagliate (lanciata nel giugno 2009). Pur non avendo potuto "vedere" in diretta lo schianto della parte del razzo cinese è stato possibile vederne gli effetti prodotti sulla superficie del satellite naturale.

Secondo quanto calcolato, l'impatto è avvenuto il 4 marzo 2022 e, conoscendo la zona dell'impatto grazie ai calcoli dell'orbita, è stato possibile trovare un cratere (in realtà due) da impatto e fotografarlo grazie al Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA.

Il risultato è stato un cratere orientale di 18 metri di diametro e uno occidentale da 16 metri di diametro, lievemente sovrapposti. Sempre stando alla nota della NASA è possibile che lo stadio del razzo Lunga Marcia 3C avesse due masse più grandi alle estremità generando così due crateri differenti e non solamente uno.

In passato sono stati realizzati altri crateri da parti di razzo, come il terzo stadio del razzo Saturn V per le missioni Apollo conosciuto come S-IVB (in particolare per le missioni 13, 14, 15, 17) ma questi avevano un diametro più grande a causa della massa maggiore creando un unico cratere dal profilo irregolare.

Pur non potendo "inquinare" l'ambiente lunare che è privo di vita e sostanzialmente sterile, il problema di questo genere di impatti è legato per lo più alle future missioni umane sulla Luna. Per esempio le missioni internazionali Artemis e quelle di Roscosmos/CNSA per la creazione di un avamposto sulla superficie lunare.

