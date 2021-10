NASA Ingenuity riprende a volare su Marte: completato il quattordicesimo volo

All'inizio di Ottobre abbiamo scritto di come la congiunzione solare abbia rallentato fino quasi a fermare le operazioni delle missioni su Marte. Questo ha coinvolto tutte le agenzie spaziali che operano sul Pianeta Rosso, dalla CNSA (con Zhurong) fino alla NASA. Proprio l'agenzia statunitense ha annunciato di aver ripreso a far volare il suo drone NASA Ingenuity.

Nella serata (ora italiana) di ieri il JPL ha annunciato il successo del quattordicesimo volo su Marte del piccolo elicottero e la trasmissione dei dati a Terra. Riprendono così le attività del dimostratore tecnologico che ha superato di gran lunga le aspettative (inizialmente erano stati stimati al massimo cinque voli).

Il quattordicesimo volo di NASA Ingenuity, dopo la congiunzione solare

Come scritto sopra, il JPL ha annunciato il successo del nuovo volo dell'elicottero marziano nella giornata di ieri. A differenza di altri voli eseguiti in passato, questo è servito per capire se la nuova velocità di rotazione delle pale, scelta per compensare la minore densità dell'atmosfera marziana, fosse idonea.

Altro punto che gli ingegneri hanno dovuto approfondire è "la salute" di NASA Ingenuity (anche se un test di rotazione delle pale a 50 RPM svoltosi intorno al 21 Ottobre è andato a buon fine a prendo la strada al 14° volo). Come abbiamo detto, questo dimostratore tecnologico non era pensato per resistere così tanto su Marte, ma ha sorpreso i tecnici funzionando oltre il previsto. Il JPL non ha specificato se il problema servomotori del rotore sia stato risolto o sia considerato "non significativo".

Nel post si legge "il Mars Helicopter ha effettuato con successo un breve saltello nel suo attuale campo volo per testare le impostazioni di giri più elevate in modo da poter volare a densità atmosferiche inferiori sul Pianeta Rosso. Questo test lascia anche al team spazio per un aumento del numero di giri se necessario per i voli futuri".

Nel momento in cui scriviamo sono state scaricate tre nuove immagini RAW della NavCam (in bianco e nero e bassa risoluzione). Nuove fotografie potrebbero arrivare nel prossimo futuro così come nuove informazioni più complete. Anche il flight log non è ancora stato aggiornato mostrando come ultimo volo il 13°. Il prossimo passaggio sarà quello di provare a far muovere il drone marziano anche in orizzontale per poter tornare ad aiutare il rover NASA Perseverance.