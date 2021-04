NASA Ingenuity ha completato il suo terzo volo su Marte percorrendo 100 metri

Continuano le prove di volo del drone NASA Ingenuity nella tenue atmosfera di Marte. Un paio di giorni fa erano state rese note le informazioni principali per il terzo tentativo. Il JPL ha annunciato nella giornata di ieri che tutto è andato come previsto e anche questa prova è stata un successo.

Click sull'immagine per ingrandire, immagine dalla Navcam di Perseverance

L'idea ribadita più volte nella conferenza stampa di qualche tempo fa da MiMi Aung (project manager) di provare a spingersi "sempre oltre i limiti" per cercare di acquisire il maggior numero di informazioni e dati sta avendo i risultati sperati, almeno per il momento. In questo terzo volo marziano, NASA Ingenuity ha anche superato quanto sperimentato inizialmente qui sulla Terra. Si vola quindi in territori veramente inesplorati.

Per i test sulla Terra erano state riprodotte delle condizioni simili a quelle di Marte, ma permettendo al drone-elicottero di muoversi di circa mezzo metro in tutte le direzioni. Questo è uno dei motivi per i quali non si è proceduto sin da subito con voli orizzontali sulla lunga distanza. Ci sono poi le incognite legate alla polvere che può rendere difficile la cattura delle immagini della fotocamera oppure ci potrebbe essere un problema software.

Il video catturato da una delle Mastcam-Z di NASA Perseverance

Il terzo volo di NASA Ingenuity, percorsi 100 metri

Alle 12:33 (ora di Marte), il piccolo drone-elicottero si è sollevato dalla superficie per raggiungere i 5 metri di quota (l'altimetro laser mantiene una precisione accettabile fino a 10 metri), la stessa altitudine scelta per il secondo volo. A questo punto sono stati percorsi 50 metri in orizzontale toccando una velocità di 2 m/s (pari a 7,2 km/h) per poi tornare al punto di partenza. In totale quindi il volo ha coperto una distanza di 100 metri. Anche durante questa prova sono state catturate nuove immagini a colori che vedremo a breve.

Un'immagine a colori catturata da Ingenuity durante il suo secondo volo

Come sempre NASA Perseverance si tiene a distanza di sicurezza da NASA Ingenuity a circa 64 metri nella zona del Van Zyl Overlook. Questo terzo volo ha avuto una durata di 80 secondi e dovremo vedere nuovi video catturati dalle fotocamere Mastcam-Z del rover mentre è stata rilasciata un'immagine della Navcam.

Ricordiamo che sul drone sono presenti due fotocamere: una in bianco e nero (da 0,5 MPixel) che serve a "leggere il terreno". La seconda è da 13 MPixel a colori (con sensore di origine Sony) inclinata di 22° per permettere di riprendere il panorama di fronte al drone, ma non può registrare video. Una delle limitazioni tecniche per la velocità di volo è quella legata alla fotocamera in bianco e nero. Questa deve infatti essere in grado di inviare informazioni al computer e quest'ultimo deve eseguire i calcoli, non è possibile quindi volare troppo veloci.

Il drone sarà abbandonato a breve?

Il JPL ha poi specificato che la missione non sarà estesa oltre i 30 giorni marziani previsti, per due motivi. Il budget necessario per 30 giorni di prove è stimato in 5 milioni di dollari e la NASA non ha fondi illimitati. NASA Ingenuity è solo un dimostratore tecnologico e non ha strumenti scientifici a bordo. La missione principale rimane NASA Perseverance che viene in parte rallentato nell'esplorazione dalla presenza del drone (visto che il rover fa da "ponte" per le comunicazioni).

Un'altra immagine a colori (la terza) catturata da Ingenuity durante il suo secondo volo

Alle 22:00 (ora italiana) di oggi ci sarà una sessione di domande e risposte (Q&A) su Reddit per scoprire altre curiosità sul drone e sulla missione. È in questa occasione che potremo vedere forse ulteriori immagini e video del secondo e del terzo volo. Inoltre potremo sapere cosa avverrà per il quarto e il quinto. Quest'ultimo potrebbe essere l'ultimo volo del drone, ma non c'è ancora una conferma definitiva in merito.