NASA Ingenuity ha completato anche il quindicesimo volo su Marte

Qualche ora fa il JPL ha confermato che anche il quindicesimo volo di NASA Ingenuity su Marte (annunciato Sabato) si è concluso con successo. Nel momento in cui scriviamo non ci sono ancora tutte le informazioni disponibili. Per esempio il flight log non è stato aggiornato e sono disponibili solamente alcune immagini della fotocamera di navigazione in bianco e nero.

Nei prossimi giorni però dovrebbero arrivare le fotografie ad alta risoluzione e a colori fornite dalla fotocamera RTE (Return To Earth) da 13 MPixel con sensore Sony. Queste dovrebbero permettere di vedere con maggiore dettaglio la zona nella quale sta volando il drone marziano. Questa prova segna l'inizio del rientro verso il primo campo volo.

NASA Ingenuity e il successo del quindicesimo volo su Marte

Secondo quanto riportato ufficialmente dal JPL, il volo è durato 128,8" (leggermente meno di quanto preventivato inizialmente, pari a 130"). Questo non è stato un problema in quanto gli ingegneri hanno confermato che il drone è atterrato nella zona prevista per l'atterraggio. Non sono state rilasciate, attualmente, informazioni aggiuntive.

Secondo alcuni calcoli aggiuntivi (non ufficiali) NASA Ingenuity avrebbe percorso circa 423 metri. L'elicottero marziano si troverebbe così a circa 41 metri dalla zona del volo numero nove avvenuto nella prima metà di Luglio 2021. Come scritto sopra, questo è dovuto alla scelta degli ingegneri di spostarsi dalla zona di Séítah a quella del delta del fiume che riempiva un tempo il lago formato all'interno del cratere Jezero.

Insieme al rover NASA Perseverance, il drone marziano permetterà di avere una vista privilegiata del terreno marziano. Le due unità si muoveranno vicine verso la nuova destinazione (vicina a sua volta alla zona di atterraggio). Le immagini in bianco e nero del volo del Sol 254, 6 Novembre, sono già disponibili per il download sul sito ufficiale della missione Mars 2020.

Ricordiamo che NASA Ingenuity è "solo" un dimostratore tecnologico e gli ingegneri non sanno fino a quando potrà volare. Inizialmente in realtà non era neanche sicuro che si potesse sollevare dal suolo marziano (ed erano comunque stimati al massimo cinque voli). Ora invece ci troviamo di fronte al quindicesimo volo con il drone che è passato da una fase di test a una operativa. Questo permette anche di aiutare NASA Perseverance nell'esplorazione di Marte (anche se il rover rimane la missione principale).