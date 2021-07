NASA Ingenuity ha completato anche il nono volo su Marte, si aspettano dettagli sul test

Quando gli Stati Uniti stavano festeggiando Independence Day su Marte il drone NASA Ingenuity stava compiendo il suo nono volo di prova. Questo test era stato preannunciato poco prima ed erano stati rilasciati alcuni dettagli su quello che sarebbe dovuto accadere.

Il JPL ha annunciato di aver raggiunto l'obiettivo con successo. Si tratta di un test molto diverso da quelli che sono avvenuti in precedenza e la NASA ha voluto spingere il drone oltre i limiti per raccogliere sempre più dati. Si tratta del resto di un dimostratore tecnologico, quindi il rischio del fallimento è contemplato.

Il nono volo marziano di NASA Ingenuity

Nel momento in cui scriviamo il Flight Log non è ancora stato aggiornato con l'ultimo test e non c'è neanche un post esteso sul blog ufficiale. Quello che sappiamo è che l'elicottero ha volato per 166,4" (contro i 167" preannunciati) e ha toccato la velocità massima di 5 m/s (velocità mai raggiunta prima).

Sul sito ufficiale dove si possono trovare le fotografie RAW sono già state caricate le immagini del 133° sol mentre non ci sono ancora fotografie a colori. Questo potrebbe essere dovuto al bug che era stato riscontrato durante uno dei voli precedenti di NASA Ingenuity.

La distanza relativa tra NASA Perseverance e NASA Ingenuity (Sol 120)

C'è anche da considerare che le immagini da 13 MPixel hanno una dimensione superiore e quindi ci potrebbe volere più tempo per scaricarle attraverso il DSN. Secondo quanto visibile, da NASA Perseverance (che funge da "ponte" tra Ingenuity e gli orbiter, ci sono stati diversi download di dati verso la Terra ma parte di questi dovrebbero essere anche dati del rover stesso e non del drone.

Sono comunque disponibili le immagini in bianco e nero e a bassa risoluzione (0,5 MPixel) della NavCam che mostrato il volo del drone sulla superficie di Marte. Nei prossimi ci dovrebbe essere un comunicato esteso da parte del JPL che darà informazioni più approfondite e complete su quanto accaduto. Attualmente sappiamo però che l'elicottero gode di buona salute e ha completato il suo volo. E non è poco.