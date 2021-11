NASA DART: la missione per la difesa planetaria contro gli asteroidi è stata lanciata

La missione NASA DART è partita questa mattina (ora italiana) dalla base statunitense di Vandenberg che si trova in California. Il suo scopo, come spiegato dall'acronimo del nome (Double Asteroid Redirection Test) è quello di testare per la prima volta un sistema di deviazione di un piccolo asteroide.

Lo scopo è quello di capire e testare sul campo sistemi per proteggere il nostro Pianeta da impatti con corpi celesti (pericolo reale e non solo da film catastrofico). Per questo che la missione è inserita all'interno del programma di difesa planetaria. Fatto simpatico è che ad assistere al lancio ci sarebbe dovuto essere anche Bruce Willis (noto per il film Armageddon) che era stato invitato dalla NASA, secondo quanto dichiarato da Bill Nelson, amministratore dell'agenzia. Purtroppo questa presenza VIP non si è poi realizzata, ma avrebbe potuto essere un bel momento mediatico.

NASA DART lanciata con successo, ora si punta verso gli asteroidi per l'impatto

Il lancio è avvenuto, come programmato, utilizzando un razzo Falcon 9 di SpaceX (B1063.4) con il primo stadio che è poi rientrato sulla droneship Of Course I Still Love You (OCISLY) per altri possibili utilizzi in futuro. La scelta di utilizzare un razzo già utilizzato in precedenza ha ridotto il costo complessivo. Anche la scelta di non cambiare i fairing (che erano ben più grandi del carico utile) è stato fatto per ridurre i costi di lancio evitando spese inutili. Si tratta dei 95° atterraggio per un primo stadio di Falcon 9.

Dopo la partenza e la separazione del primo stadio, il secondo stadio e la sonda si sono diretti verso Sud in direzione del Cile con una riaccensione sopra l’Antartide per inserirsi in un'orbita di fuga di 263 x -135000 km con inclinazione di 64,7°. Successivamente la sonda ha iniziato il suo viaggio con una nuova orbita eliocentrica di 0,938 x 1,069 AU con inclinazione di 3,8°. NASA DART incontrerà il sistema binario di asteroidi tra il 26 Settembre e l'1 Ottobre 2022.

Anche l'ESA ha avuto un ruolo nel lancio considerando che la prima antenna a contattare la sonda dopo il lancio è stata quella da 4,5 metri di diametro di New Norcia in Australia. Ancora una volta quindi l'agenzia spaziale europea ha aiutato una missione spaziale a muoversi nello Spazio vicino al nostro Pianeta (era già successo per esempio con la missione cinese Chang'e-5).

L'obiettivo di NASA DART è l'asteroide Dimorphos

La sonda ha una massa di 500 kg e utilizza un doppio sistema di propulsione autonomo. Da un lato troviamo dodici propulsori Aerojet Rockedtyne MR-103G con una spinta di 1N ciascuno (che utilizzano 50 kg di idrazina). Dall'altra c'è un motore a ioni NEXT-C da 7,4 kW con una spinta tra i 25 e i 235 mN. Questo è alimentato da 60 kg di Xeno e da due pannelli solari avvolgibili ROSA che si estendono per 19 metri complessivi che sono già stati distesi.

NASA DART (che sta anche trasportando un CubeSat italiano LICIACube) è ora diretta verso il suo obiettivo. Si tratta di un sistema binario di due asteroidi chiamati Didymos (780 metri di diametro) e Dimorphos (63 metri di diametro). Il secondo è il più piccolo della coppia e l'obiettivo della sonda che si schianterà contro la sua superficie a 6 m/s modificandone il periodo orbitale di poco, ma abbastanza da essere rilevato.

Deployment confirmed, @NASA’s DART is on its way to redirect an asteroid pic.twitter.com/UTxkcJFcq0 — SpaceX (@SpaceX) November 24, 2021

Secondo i calcoli dell'astronomo Jonathan McDowell ci sarà un cambiamento nel periodo orbitale pari a circa 10" sul tempo di rotazione intorno al più grande Didymos. L'impatto sarà ripreso dal CubeSat sviluppato da ASI e Argotec così da avere un punto di vista privilegiato. Per monitorare l'avvicinamento NASA DART utilizzerà il sistema DRACO (Didymos Reconnaissance & Asteroid Camera for OpNav) che è posto su un sistema di stabilizzazione utile a evitare che le accensioni dei motori facciano degradare la qualità d'immagine.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !