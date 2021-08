NASA Curiosity continua la sua avventura sul suolo marziano, rilasciato un nuovo video

Anche se l'attenzione si è spostata sui risultati ottenuti da Ingenuity e Perseverance, su Marte c'è un altro rover statunitense ancora funzionante: NASA Curiosity. Dopo 3210 sol il rover, parente stretto di Perseverance (sia per la struttura principale che per alcune strumentazioni), è ancora in grado di muoversi e raccogliere dati da analizzare.

Il rover marziano ha percorso oltre 26 km e ha analizzato durante il suo cammino 32 campioni di roccia per permettere di conoscere la loro composizione. Pur avendo caratteristiche in parte inferiori a quelle del più recente Perseverance è stato comunque in grado di insegnare molto agli ingegneri del JPL che hanno poi preso spunto per migliorare.

NASA Curiosity e le ultime informazioni da Marte

L'agenzia spaziale statunitense ha rilasciato in queste ore un nuovo video che mostra la zona del Mount Sharp (alto ben 8 km) che si trova nelle vicinanze del cratere Gale. In poco meno di tre minuti è possibile "esplorare" da casa una zona che è visibilmente differente da quella di Sud Séítah dove sono presenti dune di sabbia oltre a rocce con conformazioni diverse (e che attualmente è esplorata da Ingenuity e Perseverance).

Il panorama nel video è stato catturato durante il sol 3167 (3 Luglio sulla Terra) di NASA Curiosity. La parte più interessante riguarda però proprio il suolo che presenterebbe una presenza elevata di minerali argillosi e da solfati. Questo dovrebbero essere le tracce di quello che un tempo era un mondo con molta acqua liquida, ora scomparsa.

Le analisi sulle rocce dovrebbero permettere di capire per quanto tempo quella zona ha visto la presenza di acqua liquida e per quanto tempo l'ambiente è stato abitabile. Pur non avendo gli strumenti per analizzare la presenza di vita passata, NASA Curiosity dovrebbe comunque riuscire a raccogliere dati utili per ricostruire l'evoluzione di Marte.

Grazie alla stagione invernale, con ridotta presenza di polvere atmosferica, è possibile riuscire a vedere fino a lunghe distanze, alla base del cratere Gale. Ora il rover marziano è diretto nella zona di Rafael Navarro Mountain per poi passare in un canyon e infine tornare al Greenheugh Pediment dove era già passato lo scorso anno.