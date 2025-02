NASA: cresce la probabilità d'impatto dell'asteroide 2024 YR4 arrivando al 2,3% il 22 dicembre 2032

Nelle scorse settimane si è scritto molto circa l'asteroide 2024 YR4 che potrebbe impattare con la Terra tra qualche anno. Un evento potenzialmente pericoloso ma che ancora ha diversi margini d'incertezza, con gli scienziati che puntano ad acquisire molti più dati per cercare di ridurre o aumentare le probabilità d'impatto con il nostro Pianeta. Di recente la NASA ha annunciato che le probabilità che questo oggetto celeste possa effettivamente impattare sono passate dall'1,2% al 2,3% il 22 dicembre 2032.

Secondo quanto riportato dall'agenzia spaziale statunitense l'asteroide 2024 YR4 si sta allontanando dalla Terra e dovrebbe essere osservabili con telescopi terrestri fino ad aprile così da permettere di raccogliere ulteriori dati utili per definire dimensioni, massa e orbita. Anche il telescopio spaziale James Webb potrebbe aiutare con osservazioni nell'infrarosso intorno a marzo 2025, come descritto nella lista della IAWN.

Aumenta la probabilità d'impatto dell'asteroide 2024 YR4

Il sito CNEOS del JPL riporta ancora una dimensione di 55 metri ma, in generale, si pensa che questo oggetto celeste possa avere un diametro tra i 40 metri e i 90 metri. Anche nella peggiore delle ipotesi l'impatto di un asteroide di questo tipo non causerà eventi estintivi ma sicuramente potrebbe creare danni locali su una grande superficie anche a causa della velocità di 17 km/s. La traiettoria calcolata fino a questo momento indica come l'impatto potrebbe avvenire in una fascia che va dal Sud America fino all'India passando sopra l'Oceano Atlantico e l'Africa centrale.

Mentre si allontana dalla Terra 2024 YR4 sarà via via meno visibile tornando a essere osservabile intorno a giugno 2028, quando tornerà ad avvicinarsi al nostro Pianeta. Questo dovrebbe essere un buon momento per raccogliere ulteriori dati ma anche avere una missione, simile a NASA DART, per modificare il periodo orbitale dell'asteroide grazie all'impatto ad alta velocità di una sonda spaziale. Questa potrebbe essere una strategia realizzabile in poco tempo anche con le tecnologie attuali.

I ricercatori stanno anche cercando negli archivi delle vecchie osservazioni per cercare tracce passate dell'asteroide ora che è più chiaro cosa e dove cercare. Questo permetterebbe di avere un'ulteriore serie di dati che aiuterebbero a definire la futura traiettoria. In generale bisogna ricordare che, trattandosi di probabilità, rimane più alta la possibilità che l'impatto dell'asteroide 2024 YR4 non avvenga affatto ma considerando le attuali conoscenze l'umanità potrebbe avere i mezzi per farsi trovare pronta nel caso questo dovesse accadere.