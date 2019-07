NASA Artemis: nuovo logo per la missione verso la Luna e Marte

Durante il 50° anniversario del primo allunaggio è stato svelato anche il nuovo "look" di uno dei progetti più ambiziosi dei prossimi anni. Stiamo parlando di NASA Artemis, che tenterà di riportare l'essere umano sulla Luna e che poi punterà in direzione di Marte.

Il programma è serrato considerando che si parla di tentare di rimettere piede sulla Luna per il 2024 e mentre fervono i preparativi è stato svelato il nuovo logo per NASA Artemis che "nasconde" molti significati, come spiegato dall'agenzia.

Il nome non è casuale. NASA Artemis prende spunto dalla sorella gemella di Apollo ed è quindi un richiamo alle altre missioni lunari di cinquant'anni fa. Artemide era la Dea della Luna e della caccia e il fatto che fosse donna è un altro punto fondamentale: con questa missione si tenterà infatti di mandare la prima donna sulla Luna. Anche se il vero obiettivo resta Marte.

Nel nuovo logo di NASA Artemis troviamo una grande "A" che poggia sulla Terra (in blu) nella parte bassa e che traccia la traiettoria verso la Luna in ricordo del programma Apollo, ma i significati sono molti e puntano in molte direzioni. Qui sotto potete vedere anche l'animazione ufficiale del nuovo logo.

La "A" è anche la punta della freccia che si trova nella faretra di Artemide e che rappresenta il lancio. Come si può vedere non si ferma alla Luna ma va oltre, indicando che il nostro satellite non sarà la fine.

La Terra nella parte bassa simboleggia l'umanità, perché la missione è sì statunitense ma vedrà la collaborazione di molti enti (tra cui l'ESA). La mezzaluna creata dalla Terra è poi un richiamo all'arco di Artemide e sta a indicare gli sforzi impiegati nelle missioni.

La traiettori non è poi dritta ma va da sinistra a destra. Simboleggia in questo modo le novità rispetto alle missioni Apollo che NASA Artemis porterà nel programma spaziale. Il colore rosso invece è dedicato a Marte.

La spiegazione del nuovo logo di NASA Artemis si conclude con una spiegazione complessiva. La Luna sarà solo un trampolino di prova per la nostra tecnologia in previsione dell'arrivo su Marte. Sulla Luna si cercherà l'acqua ghiacciata e altre risorse che permetteranno un perseguiremo l'acqua ghiacciata (sappiamo che c'è, non sappiamo come utilizzarla) e altre risorse naturali per proseguire verso il Pianeta Rosso.