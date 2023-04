Lotta all'inquinamento urbano con LIQUID3, l'albero liquido hi-tech

Recentemente abbiamo parlato del verde cittadino nelle città metropolitane italiane, in particolare di Milano, una delle metropoli più inquinate del mondo, e dei suoi problemi legati alla mancanza [secondo la giunta Comunale] di spazi adeguati alla creazione di foreste urbane, che seguano le regole dettate dalla Comunità Europea [qui l'articolo].

Il capoluogo lombardo non è l'unica realtà a dover fronteggiare, da una parte, un livello di inquinamento urbano allarmante e, dall'altra, la quasi totale mancanza di aree da poter destinare al verde cittadino.

Diverse metropoli pagano sulla pelle dei propri cittadini l'alto prezzo di un'urbanizzazione incontrollata, che ha portato allo sfruttamento insostenibile del territorio, ma dalla Serbia potrebbe arrivare una soluzione.

Gli scienziati dell'Università di Belgrado hanno sviluppato LIQUID 3, un foto-bioreattore urbano che utilizza acqua e microalghe per produrre ossigeno catturando la CO2 dell'atmosfera, attraverso il processo di fotosintesi.

La vasca verde, che costituisce il corpo del soprannominato "albero liquido", contiene 600 litri d'acqua in cui vivono le microalghe, risultate dalle 10 alle 50 volte più efficienti di un albero.

Come chiarito da Bojan Bojić, responsabile del Dipartimento per gli Affari Sociali e i Progetti di Sviluppo di Stari Grad, LIQUID3 non è – e non dovrebbe essere visto – come un'alternativa alla creazione di aree verdi nelle città, o alla piantumazione di alberi, quanto più a un modo per riempire gli angoli urbani dove lo spazio è limitato.

LIQUID3 è stato perfettamente integrato nell'arredo urbano della città di Belgrado [dove gli alberi faticano a crescere], divenendo parte di una panchina dotata di caricabatterie per cellulari e di un pannello solare, che lo illumina durante la notte.

Il progetto è realizzato dal Ministero dell'Agricoltura e della Protezione Ambientale, con il sostegno del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), ed è finanziato dal Fondo Globale per l'Ambiente, dal Ministero e dall'UNDP.