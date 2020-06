Lo Stato di New York costruirà il suo più grande parco eolico: ben 340 MW di potenza

Lo Stato di New York ha approvato la costruzione del suo nuovo più grande parco eolico, un progetto da 454 milioni di dollari in grado di generare una potenza complessiva di 340 megawatt.

Il sito in questione si chiamerà Alle-Catt ed occuperà circa 30.000 acri nella zona sud-est di Buffalo, per un totale di 116 turbine installate, in grado di generare energia elettrica sufficiente a coprire il fabbisogno elettrico di 134.000 abitazioni.

Un progetto che contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo prefissato dallo Stato di New York, ovvero quello dell'indipendenza da combustibili fossili per la generazione di energia elettrica entro l'anno 2040.

Un parco eolico che porterà nuovi posti di lavoro e, oltre a potenziare la rete elettrica nazionale, garantirà fondi economici legati al contenimento degli agenti inquinanti che le istituzioni locali potranno reinvestire in nuovi progetti.

Impianto eolico presso il lago Erie, Stato di New York

Per maggiori informazioni sulla rete elettrica nazionale dello Stato di New York, ma anche di tutto il Nord America, vi invitiamo a visitare la pagina WINDExchange.energy.gov nella quale è possibile approfondire i bilanci energetici di ciascuno stato con dati raccolti come nel caso del grafico sopra proposto.