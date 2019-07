LightSail 2 invia le prime fotografie dallo Spazio

Solo qualche giorno fa abbiamo scritto di come la sonda sperimentale LightSail 2 fosse riuscita a comunicare con la Terra. Si tratta di un piccolo passo in avanti nell'attesa del grande compito di dispiegamento delle vele solari nei prossimi giorni. Nel frattempo però è stato anche possibile inviare una fotografia della veduta dallo Spazio.

La qualità non è delle migliori ma c'è da considerare che l'operazione è incentrata sulla parte delle vele solari e non all'invio di immagini. Inoltre va ricordato che LightSail 2 è molto compatta tanto da pesare solamente 5 chilogrammi ed essere grande quanto una confezione di pan bauletto.

Questo, insieme al costo contenuto della missione, non ha permesso di integrare fotocamere migliori per avere immagini più dettagliate. Planetary Society ha anche diffuso le immagini dell'interno della sonda prima che la vela venga dispiegata per mostrare il ripiegamento e controllare che tutto sia in ordine.

A differenza della prima missione LightSail del 2015 (che riuscì a dispiegare le vele), con LightSail 2 si tenterà effettivamente anche di sfruttare le particelle provenienti dal Sole per muoversi nello Spazio senza l'ausilio di motori.

Inizialmente il piano prevedeva che le vele fossero aperte il 9 Luglio 2019 ma dopo alcuni cambiamenti, ora si punterà al 21 Luglio. I magnetometri installati su LightSail 2 hanno avuto alcune misurazioni anomale e sarà quindi necessario eseguire ulteriori prove. Si sono conclusi invece con successo i test sulla ruota di reazione (momentum wheel) che serve alla sonda per il cambiamento e il mantenimento dell'assetto. Non resta che aspettare ancora qualche giorno per vedere se la parte principale della missione potrà iniziare.