LightSail 2: la sonda che sfrutta il Sole ha inviato un messaggio

LightSail 2 è un concept che promette molto nel campo della navigazione interplanetaria: infatti non sfrutta un carburante tradizionale quanto piuttosto il Sole per muoversi all'interno del Sistema Solare risparmiando peso e promettento velocità sconosciute fino a ora. L'idea non è nuova in realtà, ma era rimasta solo teoria per molto tempo (o con qualche timido tentativo in passato).

Il concetto di vela solare utilizzato in LightSail 2 consente di utilizzare una grande vela che possa raccogliere particelle provenienti dal Sole e così raggiungere velocità molto alte (almeno in teoria), superiori a quelle degli attuali razzi.

LightSail 2 è però ancora un progetto sperimentale tanto che il suo peso è di solo 5 chilogrammi ed è associabile a un cubesat. Pochissime le funzioni a bordo e tra queste troviamo anche la connettività tramite un'antenna. Vista la difficoltà operativa di questa missione (lanciata con un Falcon Heavy) ci si attendeva anche un possibile fallimento già all'inizio delle operazioni.

Ma proprio in queste ore la piccola sonda ha inviato un messaggio a Terra. Pochissimi bit di informazione che servono ai tecnici per capire che l'antenna per le comunicazioni è stata posizionata correttamente. Cosa non da poco.

Dave Spencer (project manager del progetto) ha dichiarato "il veicolo spaziale Georgia Tech Prox-1 ha svolto perfettamente il proprio lavoro, rilasciando LightSail 2 nell'orbita desiderata per la navigazione solare. Ricevere il segnale radio iniziale da LightSail 2 è un'importante pietra miliare e la squadra di volo è entusiasta di iniziare le operazioni per la missione".

Ma questa è solo una parte della missione. LightSail 2 spiegherà la sua vela (formata da quattro sezioni ultraleggere) solamente all'inizio della prossima settimana. Si tratterà del momento più difficile e di maggiore complessità e che potrebbe portare a un successo oppure a un (bel) fallimento.

I ricercatori osserveranno la sonda per circa un mese per capire se effettivamente il Sole riuscirà a imprimere una spinta (molto leggera). Se la missione fosse un successo si potrebbe aprire una nuova era dei viaggi interplanetari, anche se ci vorrà del tempo prima di vedere qualche risultato più concreto.