Le galassie primordiali avevano forme insolite, le indagini del telescopio spaziale James Webb

Abbiamo scritto recentemente di come il telescopio spaziale James Webb abbia aiutato a capire come l'emissione dell'idrogeno possa essersi diffusa nell'Universo primordiale. Questa però non è l'unica novità che il JWST ha rivelato negli ultimi giorni. In particolare lo strumento scientifico è stato impiegato per capire quali erano le forme delle galassie primordiali e se ci sono differenze con quelle alle quali siamo più abituati (come ellittiche o a spirale).

Quando dal Big Bang erano passati da 600 milioni di anni a 6 miliardi di anni le galassie avevano forme differenti. In particolare era più simili a "tavole da surf" o con conformazione simile a un fuso. La loro sezione era quindi meno circolare e più allungata tendente a essere più piatte, creando così strutture differenti. Le ricostruzioni tridimensionali, basandosi sulle osservazioni, fatte dagli scienziati non spiegano comunque tutto.

In particolare non sappiamo se queste forme si siano evolute dalla fase iniziale oppure appartengono a un determinato periodo cosmico dell'Universo. Per saperlo saranno necessarie ulteriori osservazioni e studi per comprenderne la complessità evolutiva e aiutare così a capire le modifiche subito con il corso del tempo.

I dati derivano dal Cosmic Evolution Early Release Science Survey (abbreviato come CEERS) del telescopio spaziale James Webb. Per la raccolta dei dati è stato impiegato lo strumento NIRCam che osserva nel vicino infrarosso e i filtri F115W, F150W, F200W, F277W, F356W e F444W (assegnando le colorazioni blu, verde e rosso). Non solo fusi o tavole da surf ma esistevano anche galassie sferiche e più compatte rispetto alle altre che invece erano più diffuse nello Spazio. Le galassie primordiali erano anche meno dense delle attuali e sono sostanzialmente le precorritrici di quelle più vicine a noi in termini temporali.

Gli scienziati hanno anche ipotizzato come sarebbe apparsa la Via Lattea (una galassia a spirale) se si fosse trovata nell'Universo primordiale. Stando alle ipotesi, sarebbe potuta essere più simile a una tavola da surf. La campagna di osservazione continuerà ancora per raccogliere ulteriori dati ed esempi così da accrescere i campioni da poter catalogare. Questo potrebbe comportare dei cambiamenti sui modelli cosmologici che sono attualmente in uso migliorando la nostra comprensione dell'evoluzione dell'Universo.