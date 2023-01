La sonda spaziale coreana Danuri ha inviato due immagini della Luna e della Terra

Grazie alla missione Artemis I (ma non solo) la Luna e la sua esplorazione sono tornate protagoniste in queste settimane. Il satellite naturale promette di essere il nuovo avamposto stabile per gli esseri umani grazie a basi orbitanti o sulla sua superficie nei prossimi anni. L'allunaggio di Artemis III è previsto per il 2025 ma i programmi spaziali di questo programma internazionale a guida USA oltre a quello di Russia/Cina promettono molto altro. In questi giorni anche la Corea del Sud ha avuto modo di mostrare le sue potenzialità in termini di esplorazione lunare con le nuove immagini catturate da Danuri o Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO).

Click sull'immagine per ingrandire

Questa missione fu lanciata all'inizio di agosto 2022 con un razzo SpaceX Falcon 9 (utilizzato fino a quel momento cinque volte). Si tratta della prima missione diretta verso la Luna della Sud Corea con la sonda spaziale che viene gestita dal Korea Aerospace Research Institute (KARI). Alla fine del mese di dicembre 2022 sono state scattate due immagini della superficie lunare rese pubbliche solo qualche giorno fa.

Le nuove immagini della Luna e della Terra catturate da Danuri

Secondo quanto riportato dal KARI, la sonda ha catturato due immagini in bianco e nero grazie alla fotocamera LUTI realizzata dalla NASA (che ha fornito parte della strumentazione di bordo). Nelle immagini fanno bella mostra di sé sia la superficie lunare ricca di crateri che la Terra sullo sfondo. In particolare l'immagine che si può vedere più sopra in questa notizia è stata ripresa il 24 dicembre 2022 da una distanza di 344 km.

Click sull'immagine per ingrandire

La seconda immagine invece è stata scattata il 28 dicembre 2022 a 124 km dalla superficie lunare. Sul sito ufficiale della missione Danuri è possibile vedere sia queste immagini ad alta risoluzione sia le altre immagini catturate nei mesi precedenti. Nel corso dei mesi la missione ha proseguito in direzione della Luna eseguendo il 2 settembre una correzione orbitale. La sonda è poi entrata in un'orbita ellittica intorno alla Luna a metà dicembre (con parametri di 109 x 8920 km) e nel corso dei giorni seguenti è stata modificata ulteriormente per diventare semi-circolare portandola a soli 100 km dalla superficie del satellite.

In particolare la fotocamera LUTI di Danuri sfrutta un telescopio di tipo Cassegrain con un sensore CCD sensibile nelle frequenze comprese tra i 450 nm e gli 850 nm. La massa di questo dispositivo è inferiore ai 15 km con una risoluzione di 5 metri a 100 km. Il suo scopo è quello di rilevare immagini del suolo (anche stereoscopiche) dei possibili futuri siti di atterraggio.