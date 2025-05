La prima auto volante arriva sul mercato nel 2026. Il prezzo? 1 milione di dollari. Ecco l'AirCar 2 di Klein Vision

La mobilità personale sta per vivere una rivoluzione che, fino a pochi anni fa, sembrava confinata al mondo della fantascienza. Klein Vision, startup slovacca guidata dall'ingegnere e designer Stefan Klein, ha infatti svelato il prototipo di produzione della AirCar, la prima auto volante certificata pronta a raggiungere il mercato già nel 2026.

L'annuncio è arrivato durante la prestigiosa Living Legends of Aviation Gala Dinner di Beverly Hills, un evento che ha visto la presenza di celebrità come John Travolta, Morgan Freeman, l'astronauta Buzz Aldrin e il Principe Harry.

Mobilità del futuro: Klein Vision presenta AirCar, l'auto che si trasforma in aereo in 80 secondi

Il percorso verso la realizzazione della AirCar è stato lungo e complesso: Stefan Klein ha dedicato 35 anni allo sviluppo di cinque generazioni di prototipi, culminati ora in un veicolo che unisce le prestazioni di un'auto sportiva con quelle di un piccolo aereo. Il riconoscimento ricevuto durante la serata – il Special Recognition Award for Engineering Excellence – celebra non solo l'innovazione tecnica, ma anche la visione di Klein, che ha sempre creduto nella possibilità di portare il volo nelle mani di tutti .

Caratteristiche tecniche: da strada a cielo in meno di due minuti

La nuova AirCar 2 presenta importanti novità rispetto al primo prototipo. Il motore BMW da 1.6 litri è stato sostituito da un nuovo propulsore da 280 cavalli, capace di raddoppiare la potenza e di portare la velocità di crociera da 170 a 250 km/h. Il passaggio dalla modalità auto a quella aereo avviene in appena 80 secondi, grazie a un sistema di trasformazione completamente automatizzato. Il telaio monoscocca in materiali compositi consente una riduzione del peso di circa 200 kg rispetto alla versione precedente, migliorando sia le prestazioni che la sicurezza .

L'autonomia dichiarata è di circa 1000 km in volo e 800 km su strada, con alimentazione a benzina. La AirCar misura 5,8 metri di lunghezza e può essere parcheggiata in uno spazio standard: per decollare, basta guidare fino a un aeroporto, premere un pulsante per dispiegare l'ali e coda, e partire. Una volta atterrati, si può proseguire sulla strada fino alla destinazione finale .

Certificazioni, produzione e prezzo

La AirCar ha già ottenuto la certificazione di aeronavigabilità in Slovacchia e punta ora alla certificazione EASA CS-32, che consente la produzione su larga scala in Europa. Il prezzo di listino sarà compreso tra 800.000 e 1 milione di dollari, con le prime consegne previste per l'inizio del 2026. Klein Vision ha già raccolto alcune pre-ordinazioni e si dichiara pronta ad aprirsi a investimenti esterni per sostenere la produzione .