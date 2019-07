La NASA aiuterà a evitare tragedie come il Ponte Morandi

Quando mancano poche settimane al triste anniversario del crollo del Ponte Morandi (viadotto di Polcevera) la NASA ha pubblicato uno studio che potrebbe aiutare a evitare che la tragedia si possa ripetere. In particolare si potrebbe sfruttare una nuova metodologia per rilevare variazioni, anche minime, nelle strutture.

A capo del progetto c'è Pietro Milillo del JPL della NASA e la nuova metodologia dovrebbe essere applicabile da subito per monitorare le strutture in tutto il Mondo. Si tratta infatti di una nuova tecnica di analisi dei dati satellitari che possono evidenziare danni strutturali invisibili a occhio nudo.

Il Ponte Morandi (viadotto di Polcevera) era infatti sotto osservazione dal team della NASA, da un gruppo di ricercatori dell'Università di Bath e dall'ASI attraverso misurazioni SAR (radar ad apertura sintetica) sfruttando diversi satelliti (in questo caso Cosmo-SkyMed e Sentinel-1A/B). Le analisi erano in corso dal 2003 e sono durate fino al giorno del crollo del ponte stesso.

Anche se purtroppo la metodologia di analisi non era ancora disponibile nel momento del crollo del Ponte Morandi, ora potrebbe essere impiegata per evitare che un disastro simile possa riaccadere. Grazie ai dati e alle analisi sarà possibile evidenziare modifiche, anche millimetriche, nelle infrastrutture migliorando l'affidabilità le tecniche esistenti.

Nel report si legge che il Ponte Morandi mostrava i primi dati di un cambiamento nella struttura già nel 2015 mentre tra marzo 2017 e agosto 2018 le cose cambiarono in maniera drastica fino al definitivo crollo.

Pietro Milillo (del JPL) ha dichiarato "si tratta di sviluppare una nuova tecnica che può aiutare nella caratterizzazione della salute dei ponti e di altre infrastrutture. Non avremmo potuto prevedere questo particolare collasso perché le tecniche di valutazione standard disponibili al momento non potevano rilevare ciò che possiamo vedere ora. Ma andando avanti, questa tecnica, combinata con le tecniche già in uso, ha il potenziale per fare molto bene."

Nel 2022, NASA e ISRO lanceranno il progetto NISAR con nuovi satelliti e che permetterà anche una copertura più ampia delle zone del Mondo. Infatti rimane sostanziale la presenza della copertura satellitare con tecnologia SAR per questo genere di analisi.