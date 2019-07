Overture: ecco l'aereo supersonico che va da Milano a New York in sole 3 ore e un quarto

Sarà l'erede del Concorde ma speriamo che abbia decisamente più fortuna di quest'ultimo. Parliamo del nuovo Overture ossia l'aereo supersonico che si propone di far viaggiare a velocità mai raggiunte i passeggeri che in sole 3 ore e un quarto potranno addirittura raggiungere New York da Milano. Un velivolo capace di raggiungere una velocità pari al doppio di quella del suono ossia Mach 2.2 e che ospiterà 55 passeggeri che potranno dunque raggiungere paesi lontani in pochissimo tempo.

Overture: ecco l'aereo ''supersonico''

Il nuovo aereo Overture è in lavorazione da qualche anno sotto progetto e costruzione dell'azienda americana Boom Supersonic che ha fatto sapere come lo stato dei lavori stia in fase di completamento e che entro la fine di questo 2019 sarà già pronto un modello di test che permetterà di realizzare le prime prove direttamente nel 2020. Questo primo modello sarà una versione in qualche modo ridotta di quella poi ufficiale.

Il nuovo Overture infatti permetterà di raggiungere una velocità massima di 2.700 chilometri l'ora e permetterà di realizzare senza sosta un viaggio di 8.300 chilometri. Questo significa che per viaggiare da Milano a New York ci si potrebbe impiegare solamente 3 ore e un quarto. Un vantaggio rispetto invece alle solite 7 ore richieste dagli attuali velivoli. Altro esempio potrebbe essere quello di un viaggio tra Los Angeles e Sidney che permetterebbe di farlo in sole 6 ore e tre quarti d'ora piuttosto che nelle solite 15 ore.

La società americana Boom Supersonic ha rivelato un investimento da 100 milioni di dollari in Overture, e il jet passeggeri da 55 posti non solo permetterà di accorciare i tempi di viaggio ma soprattutto di abbassare e di molto l'inquinamento proveniente proprio dai voli. Ecco che Overture potrebbe raggiungere risultati vicini allo zero nelle emissioni di CO2 immesse in atmosfera. Questo grazie ad un innovativo sistema di conversione in liquido dell'anidride carbonica naturalmente presente in atmosfera che verrebbe poi utilizzata come combustibile per il velivolo.

Come detto il nuovo aereo ''supersonico'' arriverà successivamente al 2020. Al momento verrà costruito un modello in scala ridotta con possibilità di far viaggiare due passeggeri e capace però di far raccogliere agli ingegneri i dati fondamentali per portare avanti poi il progetto senza dover sprecare risorse nella costruzione immediata del modello più grande. Si parla del 2027 per i voli commerciali ma di fatto l'anno prossimo potrebbe già essere l'anno dei prototipi pronti a rivoluzionare ancora una volta i voli.