La missione con equipaggio Shenzhou-21 ha raggiunto la stazione spaziale cinese Tiangong

Nelle scorse ore è stata lanciata la missione con equipaggio Shenzhou-21. L'equipaggio con tre taikonauti ha raggiunto la stazione spaziale cinese Tiangong in meno di quattro ore permettendo ai due gruppi di astronauti di incontrarsi.

Tempo di avvicendamenti a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong. Nelle scorse ore è stato lanciato con successo un razzo spaziale Lunga Marcia 2F con a bordo i tre membri dell'equipaggio che sostituiranno quelli della missione Shenzhou-20 (che sono nello Spazio da aprile). Inizia così il periodo nello Spazio di Shenzhou-21 per una durata di alcuni mesi nei quali saranno impegnati nella ricerca scientifica e nella manutenzione della CSS.

L'equipaggio di Shenzhou-21 è composto da Zhang Lu (pilota e comandante), Wu Fei (ingegnere di volo) e Zhang Hongzhang (specialista del carico utile). Il primo è stato a bordo della missione Shenzhou-15 rientrata nel 2023, il secondo invece è un ex-ingegnere della CASC mentre il terzo è un ricercatore specializzato in batterie della CAS.

Inizia la missione dell'equipaggio cinese di Shenzhou-21

Il decollo del vettore spaziale è avvenuto alle 16:44 del 31 ottobre (ora italiana) dal Jiuquan Satellite Launch Center e in meno di 4 ore la navicella ha raggiunto la stazione spaziale cinese permettendo l'ingresso dei taikonauti e lo scambio di saluti con i colleghi (quasi pronti a rientrare sulla Terra). Li Zhe (specialista della CAST) ha dichiarato "la durata totale segna un miglioramento sostanziale rispetto alla precedente missione Shenzhou-20, che richiedeva 6,5 ​​ore per lo stesso processo [ndr. lancio e docking]".

La navicella cinese ha effettuato il docking utilizzando la porta anteriore del modulo Tianhe alle 20:22 di ieri (ora italiana). Gli equipaggi condivideranno gli spazi per circa cinque giorni complessivamente dove avverrà anche il passaggio di consegne e un primo esperimento scientifico. Infatti insieme agli astronauti di Shenzhou-21 erano presenti quattro topi (due maschi e due femmine) che sperimenteranno la microgravità e gli effetti della vita nello Spazio per poi essere studiati. Si tratta della prima volta che la Cina svolge esperimenti con mammiferi nello Spazio e i topi rientreranno con l'equipaggio di Shenzhou-20.

Huang Kun (della CAS) ha dichiarato che "i topi presentano diversi vantaggi: alta somiglianza genetica con l'uomo, piccole dimensioni del corpo e breve ciclo riproduttivo e un'elevata capacità di modificazione genetica. I risultati saranno fondamentali per valutare la fattibilità della sopravvivenza e della riproduzione umana a lungo termine nello Spazio e potrebbero anche fornire intuizioni benefiche per la salute umana sulla Terra".

Il nuovo equipaggio, come i precedenti, proseguirà con le attività extraveicolari (EVA) per installare dispositivi di protezione dai detriti, fare manutenzione ordinaria alla stazione spaziale cinese e infine gestire gli esperimenti che si trovano all'esterno dei moduli.

La CNSA ha dichiarato che questo è stato il 67° lancio spaziale della Cina per il 2025, dei quali 66 avvenuti con successo mentre c'è stato un solo fallimento. 54 vettori erano della CASC mentre altre società e agenzie hanno effettuato molti meno lanci in proporzione. Bisogna considerare che nel 2024 la Cina effettuò 68 lanci, un numero che sarà presto battuto mostrando un aumento della cadenza.