La missione con equipaggio Shenzhou-21 ha raggiunto la stazione spaziale cinese Tiangong
Nelle scorse ore è stata lanciata la missione con equipaggio Shenzhou-21. L'equipaggio con tre taikonauti ha raggiunto la stazione spaziale cinese Tiangong in meno di quattro ore permettendo ai due gruppi di astronauti di incontrarsi.di Mattia Speroni pubblicata il 01 Novembre 2025, alle 19:25 nel canale Scienza e tecnologia
CNSA
Tempo di avvicendamenti a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong. Nelle scorse ore è stato lanciato con successo un razzo spaziale Lunga Marcia 2F con a bordo i tre membri dell'equipaggio che sostituiranno quelli della missione Shenzhou-20 (che sono nello Spazio da aprile). Inizia così il periodo nello Spazio di Shenzhou-21 per una durata di alcuni mesi nei quali saranno impegnati nella ricerca scientifica e nella manutenzione della CSS.
L'equipaggio di Shenzhou-21 è composto da Zhang Lu (pilota e comandante), Wu Fei (ingegnere di volo) e Zhang Hongzhang (specialista del carico utile). Il primo è stato a bordo della missione Shenzhou-15 rientrata nel 2023, il secondo invece è un ex-ingegnere della CASC mentre il terzo è un ricercatore specializzato in batterie della CAS.
Inizia la missione dell'equipaggio cinese di Shenzhou-21
Il decollo del vettore spaziale è avvenuto alle 16:44 del 31 ottobre (ora italiana) dal Jiuquan Satellite Launch Center e in meno di 4 ore la navicella ha raggiunto la stazione spaziale cinese permettendo l'ingresso dei taikonauti e lo scambio di saluti con i colleghi (quasi pronti a rientrare sulla Terra). Li Zhe (specialista della CAST) ha dichiarato "la durata totale segna un miglioramento sostanziale rispetto alla precedente missione Shenzhou-20, che richiedeva 6,5 ore per lo stesso processo [ndr. lancio e docking]".
La navicella cinese ha effettuato il docking utilizzando la porta anteriore del modulo Tianhe alle 20:22 di ieri (ora italiana). Gli equipaggi condivideranno gli spazi per circa cinque giorni complessivamente dove avverrà anche il passaggio di consegne e un primo esperimento scientifico. Infatti insieme agli astronauti di Shenzhou-21 erano presenti quattro topi (due maschi e due femmine) che sperimenteranno la microgravità e gli effetti della vita nello Spazio per poi essere studiati. Si tratta della prima volta che la Cina svolge esperimenti con mammiferi nello Spazio e i topi rientreranno con l'equipaggio di Shenzhou-20.
Huang Kun (della CAS) ha dichiarato che "i topi presentano diversi vantaggi: alta somiglianza genetica con l'uomo, piccole dimensioni del corpo e breve ciclo riproduttivo e un'elevata capacità di modificazione genetica. I risultati saranno fondamentali per valutare la fattibilità della sopravvivenza e della riproduzione umana a lungo termine nello Spazio e potrebbero anche fornire intuizioni benefiche per la salute umana sulla Terra".
Il nuovo equipaggio, come i precedenti, proseguirà con le attività extraveicolari (EVA) per installare dispositivi di protezione dai detriti, fare manutenzione ordinaria alla stazione spaziale cinese e infine gestire gli esperimenti che si trovano all'esterno dei moduli.
#Shenzhou21 ~25 minutes to go https://t.co/X1mT8rFtq5 pic.twitter.com/B1f1oTX4pc— China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) October 31, 2025
La CNSA ha dichiarato che questo è stato il 67° lancio spaziale della Cina per il 2025, dei quali 66 avvenuti con successo mentre c'è stato un solo fallimento. 54 vettori erano della CASC mentre altre società e agenzie hanno effettuato molti meno lanci in proporzione. Bisogna considerare che nel 2024 la Cina effettuò 68 lanci, un numero che sarà presto battuto mostrando un aumento della cadenza.
0 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".