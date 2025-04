La Cina punta ancora sul carbone: costruirà nuove centrali almeno fino al 2027

Il governo cinese ha annunciato un piano che prevede la continuazione della costruzione di centrali elettriche a carbone fino al 2027. Le nuove strutture saranno realizzate in regioni specifiche dove risultano necessarie per soddisfare i picchi di domanda energetica o per garantire la stabilità della rete, fungendo da supporto alla generazione di energia rinnovabile.

La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma della Cina ha pubblicato nuove linee guida che delineano il futuro del settore energetico a carbone del paese. Il documento autorizza la costruzione di centrali a carbone fino al 2027 nelle aree dove tali impianti sono essenziali per rispondere ai picchi di domanda elettrica o per mantenere la stabilità della rete elettrica nazionale.

Le nuove centrali a carbone avranno un ruolo complementare rispetto alle fonti rinnovabili, fungendo da backup per la generazione di energia solare ed eolica, la cui produzione dipende fortemente dalle condizioni meteorologiche. È evidente come la nuova strategia sia in contrasto con l'impegno della stessa Cina a ridurre gradualmente l'utilizzo del carbone per la produzione energetica nel periodo 2026-2030.

Le linee guida stabiliscono che gli impianti di nuova costruzione dovranno avere emissioni di carbonio inferiori del 10-20% per unità di potenza rispetto alla flotta esistente nel 2024, che al momento rappresenta il 37% delle centrali esistenti con il 60% dell'energia prodotta. Il piano prevede inoltre l'aggiornamento di alcune centrali a carbone già operative per soddisfare questi nuovi standard di efficienza.

Sia le centrali di nuova costruzione sia quelle rinnovate dovranno essere in grado di regolare la loro produzione in modo sicuro e affidabile per rispondere ai picchi di domanda energetica, caratteristica fondamentale per compensare la natura intermittente delle fonti rinnovabili. La China Coal Association ha pubblicato un rapporto che prevede il raggiungimento del picco di consumo di carbone nel paese solo nel 2028, più tardi rispetto ad altre previsioni che indicavano il 2025 come anno di massimo utilizzo.

L'associazione ha evidenziato che l'aumento dell'uso del carbone nei settori energetico e chimico quest'anno sosterrà un lieve incremento dei consumi complessivi, compensando il calo della domanda da parte delle industrie dell'acciaio e dei materiali da costruzione. In questo contesto, gli analisti avvertono che le nuove strategie rischiano di compromettere la tabella di marcia del paese verso la neutralità carbonica entro il 2030, complicando gli impegni presi nell'ambito dell'Accordo di Parigi.

La strategia cinese riflette, però, un complesso equilibrio tra le immediate esigenze di sicurezza energetica e gli impegni climatici a lungo termine. Le province orientali della Cina stanno registrando una sensibile crescita della domanda di elettricità, rendendo necessario un approccio che garantisca la stabilità dell'approvvigionamento energetico. Con l'espansione delle energie rinnovabili in Cina, si spera che le centrali a carbone assumeranno sempre più il ruolo di impianti "di picco", soddisfacendo i picchi di domanda o le carenze di fornitura. Si tratta di un compito che viene spesso eseguito dal gas naturale, soluzione che però la Cina non ha mai cercato di implementare a dovere.