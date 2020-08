L'asteroide 2018 VP1 non è un pericolo per la Terra: niente panico!

Gli asteroidi possono essere un problema per il pianeta Terra? Sì. L'asteroide 2018 VP1 sarà un pericolo? No. Anche la NASA ha dovuto precisare in maniera chiara che, anche se c'è qualche probabilità che questo asteroide impatterà contro il nostro Pianeta, non c'è alcun pericolo per la popolazione.

Nel comunicato si legge infatti che "l'asteroide 2018 VP1 è molto piccolo, circa 2 metri e non rappresenta una minaccia per la Terra. Gli scienziati stimano che abbia solo lo 0,41% di possibilità di entrare nella nostra atmosfera. Se lo farà, si disintegrerà a causa delle sue dimensioni estremamente ridotte".

Questo significa che, pur non essendo di per sé una "bufala" (l'asteroide del resto esiste), non ci sarà bisogno di alcun rifugio o altro. L'oggetto di piccole dimensioni è comunque monitorato dai sistemi preposti a individuare e catalogare tutti gli oggetti di varie dimensioni che potrebbero (anche in maniera remota) creare qualche problema.

La minima distanza dalla Terra dell'asteroide 2018 VP1 sarà di poco più di 418 mila km e avverrà il 2 Novembre 2020 (in precedenza era passato vicino al Pianeta il 2 Novembre 2018) a una velocità di 35 mila km/h. Questo oggetto è stato scoperto al Palomar Observatory di San Diego nel 2018.

Sempre dallo stesso osservatorio è arrivata la scoperta dell'asteroide 2020 QG che è passato a soli 2950 km dalla Terra. Un passaggio molto più ravvicinato (anche a causa dell'attrazione del nostro Pianeta) ma anche in questo caso, nessun pericolo di estinzione per il genere umano. Monitorare gli asteroidi è sicuramente importante. Nel caso di quest'ultimo asteroide "dont' panic".