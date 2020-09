L'accordo tra Governo Italiano e NASA non significa astronauti italiani sulla Luna

Il Governo Italiano e la NASA hanno siglato uno storico accordo di collaborazione che "porterà l'Italia sulla Luna". Nella diretta erano presenti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo Spazio, Riccardo Fraccaro, e l'Amministratore della NASA, Jim Bridenstine.

L'Italia sarà sulla Luna ma non necessariamente con astronauti

L'intesa riguarda il ben noto programma Artemis che dovrebbe riportare l'essere umano sulla Luna nel 2024 (se i test andranno bene). E poi in futuro potrebbe portare l'umanità su Marte. Ma questo accordo tra Governo Italiano e NASA non significherà "automaticamente" che ci saranno astronauti italiani sul suolo lunare.

Non si è mai accennato a questa ipotesi durante la conferenza (ma non è neanche stata esclusa). Sicuramente una collaborazione potrebbe rendere più facile questa possibilità ma i nomi di Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano o di altri astronauti non sono mai stati fatti, per esempio.

Certo, in futuro saranno siglati accordi ancora più specifici tra le parti e a quel punto potrebbe emergere la possibilità di un posto per astronauti italiani per Artemis. Da com'è stato stipulato l'accordo si tratterà di fornire attrezzature e supporto all'agenzia statunitense.

Fraccaro ha dichiarato "questa dichiarazione congiunta è di eccezionale importanza per i rapporti bilaterali tra i nostri due paesi e per il futuro stesso delle attività spaziali perché apre la strada alla forte presenza dell'Italia all'interno del programma Artemis".

Sappiamo che la NASA è alla ricerca di partner strategici per portare a compimento le missioni verso la Luna. In particolare si tratterà di suddividere gli ingenti costi tra più realtà rendendo quindi le missioni più economicamente sostenibili (non solo attraverso l'iniziativa privata). Non resta dunque che "incrociare le dita" e vedere se una collaborazione potrà essere di aiuto nella trattativa per riuscire a riservare dei posti per le future missioni, ma attualmente nulla è stato firmato in tal senso.