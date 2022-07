Il rover NASA Perseverance ha raccolto il decimo campione di roccia su Marte

Solo pochi giorni fa avevamo scritto del primo campione di roccia del delta del fiume raccolto dal rover statunitense NASA Perseverance su Marte. Si tratta di un momento importante perché il delta del fiume che un tempo riempiva il cratere Jezero potrebbe essere il luogo ideale per trovare tracce di vita microbica passata sul Pianeta Rosso.

Quel carotaggio è stato chiamato Swift Run ed è il nono campione raccolto su Marte. Secondo quanto riportato dal JPL, già nel momento della prima abrasione (chiamata Thornton Gap) per studiare le caratteristiche della roccia, gli scienziati si erano accorti che questa conteneva singoli clasti con margini ben definiti. Inoltre questa è stata una delle rocce più morbide mai prelevate dal rover. Ma il rover marziano non si è fermato e a poca distanza ha prelevato anche il decimo campione.

NASA Perseverance e il decimo campione di roccia marziana

Secondo quanto riportato, pochi giorni dopo il successo del nono campione si è passati al decimo (delle 43 provette a disposizione). Sull'account ufficiale della missione si legge che "grande giorno per la scienza spaziale! Dal grande telescopio che svelerà l'Universo [ndr. in riferimento al JWST], ai primi piani estremi del campionamento di Marte, con nuclei di roccia delle dimensioni a malapena di un mignolo. Ora ho raccolto il mio decimo campione di roccia, visto qui nel sole marziano del tardo pomeriggio".

Mentre scavava all'interno della roccia NASA Perseverance ha anche iniziato la ricerca del luogo idoneo per far atterrare i componenti della missione Mars Sample Return. Quest'ultima servirà a raccogliere i campioni che il rover lascerà in diversi luoghi sulla superficie per poi inviarli sulla Terra dove verranno analizzati con le strumentazioni più avanzate di quegli anni (si parla del 2033). La partenza della prima missione è prevista per il 2028.

Come spiegato circa una settimana fa, servirà un luogo adatto (chiamato landing strip) per l'atterraggio di lander, rover e sistema di lancio. Non dovranno essere presenti ostacoli che potrebbero danneggiare i componenti o non farli atterrare correttamente. La zona dovrà inoltre avere un raggio di circa 60 metri così da avere un certo margine d'errore durante la discesa. Richard Cook (del programma MSR) ha dichiarato "il team di Perseverance ha fatto di tutto per noi, perché Mars Sample Return ha esigenze uniche quando si tratta di dove operiamo. In sostanza, un approdo noioso è buono. Più la vista è piatta e poco entusiasmante, meglio ci piace, perché mentre ci sono molte cose che devono essere fatte quando arriviamo per raccogliere i campioni, le visite turistiche non sono una di queste".

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !