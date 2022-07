NASA Perseverance ha raccolto il nono campione su Marte, il primo del delta del fiume

Mentre NASA Ingenuity è bloccato dal cambiamento stagionale su Marte (ci troviamo in inverno) e quindi non può volare a causa delle condizioni climatiche avverse, NASA Perseverance sta continuando l'esplorazione del delta del fiume che un tempo riempiva il cratere Jezero. Si tratta di uno dei momenti più importanti della missione Mars 2020 perché è proprio in quella zona dove è più probabile trovare tracce di vita passata.

Attualmente sono state eseguite alcune analisi su "rocce bersaglio" per scegliere l'obiettivo migliore per la raccolta dei campioni. Del resto il numero di provette sigillabili è limitato e non sarebbe saggio sprecarle per campioni non rilevanti dal punto di vista scientifico. Negli scorsi giorni il rover marziano ha comunque trovato la roccia adatta, prelevando il suo nono campione di roccia.

NASA Perseverance ha raccolto il nono campione di roccia

L'annuncio del successo della raccolta del nono campione di roccia è avvenuta con un tweet sull'account ufficiale del rover NASA Perseverance. Come scritto a corredo delle due immagini, dove si può vedere la carota di roccia all'interno del trapano del braccio robotico e la roccia scelta: "la mia squadra ha aspettato anni per avvicinarsi al delta del fiume e vedere cosa potrebbe dire sulla vita passata di Marte. Questo campione potrebbe benissimo ottenere un biglietto di sola andata per tornare sulla Terra in futuro!".

Il riferimento è ovviamente alla missione Mars Sample Return, in collaborazione con ESA, che dovrebbe portare sulla Terra per la prima volta dei campioni di roccia (e atmosfera) da un altro pianeta. In precedenza l'ottavo campione era stato prelevato a metà marzo quando il rover statunitense si trovava ancora fuori dalla zona del delta con rocce differenti rispetto a quelle che sta incontrando in questi giorni.

Il rover avrebbe dovuto prelevare un campione da una roccia chiamata Betty (visibile nell'immagine qui sopra, con la caratteristica stratificazione) ma a causa della sua conformazione gli ingegneri hanno deciso di desistere in quanto si trattava di un'operazione che non si sarebbe potuta svolgere in sicurezza (nonostante la roccia fosse interessante scientificamente). Questo ha fatto propendere per la roccia Skinner Ridge che è simile a Betty come conformazione ma è in una posizione più rassicurante.

Grazie all'utilizzo di un RTG (generatore termoelettrico a radioisotopi), la capacità di lavorare anche con molta polvere sospesa nell'atmosfera non è un problema per NASA Perseverance che così può superare i limiti di altri rover del passato (ma anche del lander InSight) per continuare l'esplorazione marziana. Se le prestazioni saranno simili a quelle di NASA Curiosity (sul quale Perseverance si basa per molte parti), potrà percorrere ancora moltissimi metri per diversi sol.

