Il rover lunare NASA VIPER potrebbe avere un'opportunità, l'annuncio sarà dato in estate

La missione del rover NASA VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) diretta verso la Luna è "appesa a un filo". L'agenzia aveva annunciato a luglio dello scorso anno di aver cancellato la missione a causa dei costi che mal si conciliano con lo scarso budget della NASA che deve poter gestire diverse missioni scientifiche e la parte amministrativa. Con il possibile arrivo di Jared Isaacman come amministratore della NASA ci potrebbero essere grandi cambiamenti e uno di questi potrebbe essere proprio "salvare" il rover lunare.

Secondo quanto riportato dall'agenzia si guarda a una partnership pubblico/privato per consentire il proseguo delle operazioni, come nel caso di Mars Sample Return (che però sembra sempre più a rischio). Per ridurre i costi la NASA starebbe cercando una collaborazione per poter lanciare, far allunare e gestire il rover NASA VIPER vista anche la sua importanza per il programma Artemis e per la ricerca di ghiaccio sulla superficie lunare.

Le proposte, che dovranno pervenire entro il 20 febbraio (solamente da aziende statunitensi) saranno valutate dalla NASA, dopo una serie di riunioni e analisi, una decisione sarà annunciata questa estate. A quel punto sarà chiaro se NASA VIPER sarà effettivamente lanciato oppure se rimarrà nei magazzini dell'agenzia. La massa di NASA VIPER è pari a 500 kg, escludendo i vettori leggeri come Electron di Rocket Lab.

Nicky Fox (amministratrice associata della NASA) ha dichiarato che "proseguire la missione grazie a una partnership per VIPER offre alla NASA un'opportunità unica per impegnarsi con il settore privato. La partnership offre alla NASA l'opportunità di sfruttare le operazioni scientifiche di VIPER che potrebbe dirci di più sull'acqua presente sulla Luna, migliorando le capacità per un allunaggio con lander commerciali e le possibilità di utilizzo delle risorse".

La NASA sottolinea che il partner commerciale non potrà disassemblare il rover lunare e utilizzarne solo alcune parti. La società dovrà inoltre pensare all'integrazione, al lancio e all'allunaggio oltre a gestire parte delle operazioni sulla superficie della Luna e a rilasciare i dati scientifici raccolti. La NASA punta a risparmiare fino a 550 milioni di dollari modificando la strategia della missione.