Il rover cinese Zhurong e la foto del sito di atterraggio del paracadute

La CNSA (agenzia spaziale cinese) sta continuando a rilasciare informazioni e immagini riguardanti il rover cinese Zhurong che si trova su Marte. Recentemente abbiamo scritto di come il rover avesse raggiunto e superato i 300 metri sulla superficie del Pianeta Rosso ma non è finita qui!

Click sull'immagine per ingrandire

In queste ore il rover ha visitato il luogo nel quale sono atterrati il suo paracadute e la copertura posteriore (backshell) durante le fasi finali dell'atterraggio su Marte, avvenuto il 15 Maggio 2021. Questo ha previsto di muoversi ulteriormente rispetto alla zona in cui si trova il lander.

Le nuove fotografie del rover cinese Zhurong

Qualche giorno fa la CNSA aveva annunciato che il rover marziano, l'11 Luglio, aveva percorso 410 metri sulla superficie del pianeta. Nel messaggio confermava che le operazioni procedevano senza alcun problema. Nello stesso post è stato aggiunto che l'orbiter Tianwen-1 si trovava in orbita da oltre 353 giorni e anche in questo caso non si segnalavano guasti.

Il giorno dopo però il rover si era mosso ulteriormente per raggiungere la zona del paracadute che si trova a 350 metri dalla zona dove si trova il lander. Secondo quanto riportato, il 12 Luglio il rover cinese Zhurong aveva percorso 435 metri dalla zona di atterraggio (e 450 metri in totale). Per questioni di sicurezza è stata mantenuta una distanza di 30 metri dalla copertura posteriore e dal paracadute.

Sono state impiegate sia le fotocamere per la rilevazione degli ostacoli in bianco e nero sia la fotocamera a colori integrata nella "testa" (dove si possono vedere i pannelli solari e l'antenna direzionale). Questo ha permesso di ottenere visuali diverse dei medesimi oggetti. Il rover Perseverance (che però è atterrato prima su Marte) ha percorso attualmente 1,48 km.

Nei prossimi giorni trascorsi su Marte il rover cinese Zhurong dovrebbe iniziare a produrre risultati scientifici grazie ai vari strumenti integrati. Per esempio i dati meteorologici, quelli del campo magnetico e l'analisi di rocce grazie allo spettrometro, del quale abbiamo scritto nella giornata di ieri.