Il razzo spaziale NASA SLS di Artemis I torna in posizione per il lancio, si guarda a Artemis IV

Nella prima metà di ottobre era stato annunciato che il grande razzo NASA SLS della missione Artemis I sarà lanciato il 14 novembre 2022 sfruttando una finestra di 69 minuti che si aprirà alle 6:07 (ora italiana). In queste settimane l'agenzia spaziale e i partner hanno lavorato per permettere di completare le riparazioni e consentire di spostare lo Space Launch System e la capsula Orion dal VAB fino al Launch Pad 39B di lancio grazie al grande mezzo cingolato Crawler-transporter.

La NASA ha quindi scelto di non impiegare tutto il periodo di lancio considerando che il primo giorno utile sarebbe stato il 12 novembre. Le opzioni di backup sono state identificate per il 16 novembre alle 7:04 (ora italiana) o il 19 novembre alle 7:45 (ora italiana). Le finestre saranno di 120 minuti. Se il lancio dovesse avvenire effettivamente il 14 novembre, la durata della missione sarà il 25,5 giorni. L'ammaraggio di Orion avverrà quindi il 9 dicembre. Ecco le ultime informazioni disponibili.

NASA SLS e Artemis I: ci si prepara al lancio del 14 novembre

Alla fine di ottobre l'agenzia aveva specificato che le riparazioni dei problemi individuati durante l'ispezione generale dopo il test criogenico erano quasi completate (operazioni che si sono poi concluse nei giorni seguenti). Sono stati inoltre eseguiti alcuni test sui booster con propellente allo stato solido e sono state installate nuove batterie per il volo. Anche lo stadio superiore (ICPS) ha ricevuto nuove batterie così da assicurare la massima sicurezza.

Anche le batterie del sistema FTS (Flight Termination System) di NASA SLS sono state sostituite così da poter ricevere nuovamente la certificazione per il lancio dall'Eastern Range. La strumentazione presente a bordo della capsula Orion è ora nuovamente perfettamente funzionante. Tutto è quindi pronto per il decollo di metà novembre.

Cliff Lanham (della NASA) ha anche risposto a una delle domande che media e appassionati si facevano "quando scadranno i due booster con propellente allo stato solido?". Lanham ha dichiarato che uno ha data di scadenza fissata per il 9 dicembre 2022 mentre l'altro per il 14 dicembre 2022. Jim Free (amministratore associato) ha però aggiunto che la NASA potrebbe allungare il periodo di validità in seguito a nuove analisi.

Nel frattempo NASA SLS e Orion sono stati portati in posizione per il lancio. Alle 4:17 del 3 novembre (ora italiana) il Crawler-transporter ha iniziato il percorso di circa 6,4 km per portare razzo e capsula verso il pad di lancio arrivando poi alle 13:30 dello stesso giorno. L'agenzia spaziale sta però già guardando oltre, non solo ad Artemis I, II e III ma anche ad Artemis IV.

La NASA guarda già ad Artemis IV

Secondo quanto riportato, durante una riunione tenutasi il 3 novembre, si è parlato di quella che sarà l'evoluzione di NASA SLS con la versione più potente conosciuta come Block 1B. Questo permetterà di portare verso la Luna sia un equipaggio ma anche carichi pesanti così da ridurre il numero di lanci necessari.

In particolare, a partire da Artemis IV, lo Space Launch System verrà aggiornato con l'Exploration Upper Stage (EUS) che sostituire l'ICPS. Questo prevederà quattro motori RL10 (anziché uno), nuovi serbatoi più capienti, un nuovo adattatore per il carico utile compatibile sia con la capsula Orion che con carichi utili di vario genere. Le prestazioni parlano di riuscire a lanciare il 40% in più di massa rispetto a Block I. Il nuovo EUS sta venendo costruito alla Michoud Assembly Facility e verrà provato allo Stennis Space Center in futuro.

