Il proprietario kazako dello spazioplano Buran non vuole consegnarlo alla Russia

Un paio di giorni fa abbiamo scritto di come la Russia sia intenzionata a riportare in patria lo spazioplano Buran. L'intenzione sarebbe quello di restaurarlo e metterlo in mostra in un museo. La situazione rimane piuttosto complicata e in bilico, considerando anche che l'hangar nel quale è conservato non è sicuro.

Dopo la visita da parte della società russa Molniya si è aperta una discussione su come e quando sarà possibile trasportare lo spazioplano nella nazione d'origine, ma sembra che non sarà solo un compito difficile dal punto di vista logistico. A "mettersi in mezzo" c'è anche la proprietà kazaka che non vuole riconsegnare lo spazioplano ai russi.

Dauren Musa non vuole riconsegnare lo spazioplano Buran

Con un post su Facebook, Dauren Musa (che ha l'80% della società JSC RKK Baikonur) attuale proprietario dello spazioplano ha dichiarato che "i tribunali del Kazakistan si sono rifiutati di restituire il Buran allo stato [ndr. Musa sottolinea come l'unità non sia di proprietà statale] in prima e seconda istanza. Sì, i processi ci sono, ma questi sono gli affari interni di uno stato indipendente". Musa ha anche aggiunto che attualmente lo spazioplano è ancora di sua proprietà e quindi la Russia non può pensare di trasportarlo in un altro stato.

Il proprietario del Buran ha poi continuato ricordando le accuse ai vertici di Roscosmos di riciclare denaro sporco nelle banche di Singapore e Hong Kong. Il tutto per dimostrare come le società coinvolte non siano esenti da problemi. Musa sottolinea come i russi non abbiamo effettivamente trattato con lui (che rimane il proprietario legittimo) e quindi non possano progettare alcunché. "Si scopre che l'indipendenza del Kazakistan e le decisioni dei tribunali kazaki non contano per i russi" ha aggiunto.

Si tratta quindi di una partita a tre. Da una parte c'è Dauren Musa dall'altra lo stato del Kazakistan e infine la Russia. Le autorità kazake hanno citato in giudizio Musa una terza volta ma il verdetto non è ancora stato pronunciato.

In queste ore è arrivata anche la risposta di Dmitry Rogozin (direttore generale di Roscosmos). Il dirigente russo ha accusato Musa di non conservare quei velivoli in condizioni di sicurezza e di essere responsabile del loro stato di semi-abbandono. "Non dovresti scrivere brutte cose sull'industria russa dei razzi spaziali di cui non sai nulla, ma valutare i rischi del tuo comportamento irresponsabile, secondo me, come cattivo proprietario di queste macchine uniche" ha scritto Rogozin. Il dirigente ha poi aggiunto che spera che i tribunali kazaki diano la proprietà allo stato o che obblighino Musa a essere più responsabile nella conservazione di Buran.

Infine in una nota diffusa su Twitter, Roscosmos ha confermato la visita da parte di Molniya a Baikonur. Questa però sarebbe finalizzata solamente per valutare le condizioni degli spazioplani e delle strutture dove si trovano attualmente aggiungendo che "questi prodotti non sono di proprietà della Federazione Russa e non ci sono piani per il loro trasporto da parte di Molniya". Cosa succederà agli spazioplani e ad altri cimeli della cosmonautica ancora conservati al cosmodromo è ancora da chiarire.