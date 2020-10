Il Premio Nobel per la Fisica 2020 va a Penrose, Genzel e Ghez

Nella giornata di ieri sono stati annunciati i tre vincitori del Premio Nobel per la Fisica 2020! L'Accademia reale svedese delle scienze ha voluto riconoscere i meriti di Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez. Il primo ha ricevuto il 50% del premio mentre gli altri due scienziati si sono suddivisi il restante 50% (25% a testa).

Penrose deve la sua premiazione per la scoperta che la formazione dei buchi neri è una predizione robusta della teoria della relatività generale. Invece Genzel e Ghez sono stati premiati per la scoperta di un oggetto compatto supermassivo al centro della nostra galassia.

In entrambi i casi quindi sono i buchi neri al centro dell'attenzione dell'Accademia. E la spiegazione è all'interno della nota ufficiale durante l'annuncio dei vincitori del Premio Nobel per la Fisica 2020.

David Haviland (Presidente del Comitato per il Nobel per la Fisica) ha dichiarato "le scoperte dei vincitori di quest'anno hanno aperto nuovi orizzonti nello studio di oggetti compatti e supermassivi. Ma questi oggetti esotici pongono ancora molte domande che implorano risposte e motivano la ricerca futura. Non solo domande sulla loro struttura interna, ma anche domande su come testare la nostra teoria della gravità nelle condizioni estreme nelle immediate vicinanze di un buco nero".

Le motivazioni della premiazione di Penrose

Roger Penrose, grazie all'utilizzo di metodi matematici è riuscito a dimostrare che i buchi neri sono una diretta conseguenza della teoria della relatività generale di Albert Einstein. Curioso notare come anche lo stesso Einstein non credeva ai buchi neri come "entità reali" ma semplicemente come escamotage teorici. Ora invece abbiamo più di un elemento di tipo osservativo (indiretto) per sapere che i buchi neri non sono solo teorici, ma fenomeni reali.

Purtroppo Einstein morì dieci anni prima della dimostrazione di Penrose (a Gennaio 1965). Il fisico teorico arrivò a concepire e dimostrare matematicamente la struttura di un buco nero e della singolarità al suo interno.

Le motivazioni della premiazione di Genzel e Ghez

Per quanto riguarda invece Reinhard Genzel e Andrea Ghez, gli è stato attribuito il Premio Nobel per la Fisica 2020 per la scoperta del buco nero supermassivo che è al centro della nostra galassia (Sagittarius A*). Infatti, se ora diamo quasi per scontato questa nozione, anni addietro non era effettivamente così ovvia e dimostrarlo era (ed è) complicato.

Per trovare Sagittarius A* sono state osservate le orbite delle stelle più luminose vicine al centro della Via Lattea. L'analisi delle orbite effettuata dai due gruppi di lavoro (coordinati da Genzel e Ghez) hanno scoperto la presenza di un oggetto che non emette radiazione elettromagnetica ma che è decisamente massivo e di dimensioni relativamente piccole. Unico oggetto con queste caratteristiche attualmente noto potrebbe essere un buco nero galattico.

Le sfide che hanno dovuto affrontare i due team vanno dalla presenza di nubi di gas e polvere intorno al centro galattico alle distorsioni dell'atmosfera terrestre. Ma grazie a nuove tecnologie, strumenti e tecniche è stato possibile raggiungere un risultato ragguardevole.