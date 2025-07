Il momento ChatGPT della robotica potrebbe essere lontano solo pochi anni

Secondo Vinod Khosla, noto venture capitalist e fondatore di Khosla Ventures, nonché cofondatore dell'allora Sun Microsystems (ve la ricordate?), il mondo della robotica è destinato a vivere un momento di svolta simile a quello di ChatGPT entro i prossimi due o tre anni.

Durante un episodio del podcast "Uncapped", Khosla ha spiegato come i robot umanoidi in grado di svolgere compiti complessi senza necessità di programmazione specifica possano diventare presto realtà di uso comune.

Il tema della robotica è diventato di grande attualità, non solo per gli evidenti progressi del settore ma anche per i commenti di personaggi illustri come il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, e quello di Amazon, Andy Jassy. Il primo vede nel settore il prossimo mercato delle uova d'oro dopo l'IA (a cui è strettamente legato), il secondo ha parlato di opportunità di lavoro nel settore, a fronte di licenziamenti in altre aree della società, il tutto mentre Amazon ha installato il milionesimo robot nei suoi magazzini.

Khosla ha osservato che, sebbene esistano già robot sofisticati, specialmente prodotti da aziende cinesi, ma uno dei principali limiti è la loro incapacità di autoapprendimento e adattamento a nuovi ambienti o compiti. Un essere umano, in confronto, è in grado di comprendere e adattarsi facilmente a situazioni diverse, mentre la maggior parte dei robot si blocca se le condizioni cambiano.

Khosla prevede che nei prossimi anni i robot umanoidi saranno sufficientemente economici da poter entrare nelle case, iniziando da funzioni specifiche come la preparazione dei pasti in cucina: tagliare verdure, cucinare e pulire piatti. Il costo stimato sarebbe tra i 300 e i 400 dollari al mese, una cifra comparabile a quella di una collaboratrice domestica.

Khosla, infine, ha osservato come spesso l'innovazione dirompente non provenga dalle grandi aziende già affermate, ma da startup e realtà emergenti, citando esempi come Uber e Netflix. Per ora, Apple e altre grandi realtà hardware non hanno ancora lanciato un robot domestico avanzato, ma il panorama tecnologico sembra in rapido mutamento.