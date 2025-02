Il lander Blue Ghost di Firefly Aerospace è in orbita intorno alla Luna, atterraggio il 2 marzo

Il programma Artemis potrebbe essere rivisto nei prossimi mesi per renderlo più efficiente e meno costoso grazie all'arrivo di Jared Isaacman come amministratore della NASA, nel frattempo proseguono alcune "missioni secondarie" come quella del lander lunare Firefly Aerospace Blue Ghost che è stato lanciato con un Falcon 9 a metà gennaio e che dovrebbe allunare il 2 marzo (intorno alle 9:45, ora italiana), secondo i programmi della società e dell'agenzia spaziale statunitense.

Negli scorsi giorni Firefly Aerospace aveva annunciato che tutte le operazioni del lander, comprese quelle dei carichi utili, erano nominali. Gli strumenti (RadPC, LMS e LPV) hanno raccolto oltre 13 GB di dati che sono stati inviati al centro di controllo per le prime analisi. L'11 febbraio era stata eseguita una manovra di correzione orbitale, avvenuta con pieno successo, tanto da poter rinunciare a un'ulteriore accensione dei motori di Blue Ghost.

A breve distanza di tempo Firefly Aerospace ha completato la manovra di inserzione translunare lasciando così l'orbita terrestre in direzione della Luna. La missione è proseguita con l'aggiunta di ulteriori dati, compresi quelli dello strumento italiano LuGRE (Lunar GNSS Receiver Experiment) per permettere di utilizzare i segnali di localizzazione dei satelliti in orbita terrestre per l'orientamento di missioni lunari.

Firefly Aerospace Blue Ghost è in orbita intorno alla Luna

Il 13 febbraio Firefly Aerospace ha annunciato di aver acceso i propulsori per 4'15" per completare l'inserzione in orbita lunare, attualmente con traiettoria ellittica. Nelle prossime due settimane ci saranno ulteriori accensioni per circolarizzare l'orbita in vista dell'allunaggio, previsto per il 2 marzo. Se tutto avverrà come previsto si tratterà di un momento storico per l'esplorazione spaziale e un proseguo incoraggiante per il programma Artemis in vista del ritorno degli esseri umani sulla superficie del satellite naturale.

I prossimi passi prevedono di calibrare gli strumenti dedicati alla navigazione che saranno utilizzati durante le fasi finali dell'atterraggio. I propulsori del lander lunare Blue Ghost verranno accesi nuovamente per ridurre l'altitudine e avvicinarsi così alla superficie. Si passerà poi alle fasi conclusive e più rischiose della missione, con l'effettivo allunaggio del lander lunare. Blue Ghost dovrebbe operare 14 giorni sulla Luna facendo funzionare i vari esperimenti presenti a bordo che raccoglieranno dati preziosi per gli ingegneri e i ricercatori. Le operazioni dovrebbero terminare quando il Sole non splenderà più nella zona dell'allunaggio, facendo scaricare le batterie (caricate grazie ai pannelli solari).