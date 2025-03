Il jet supersonico cinese punta a un'autonomia maggiore del 50% rispetto al Concorde

COMAC ha annunciato in un paper che sta sviluppando un nuovo velivolo supersonico per trasporto passeggeri, in grado di offrire un'autonomia di ben 11.000 km, circa il 50% in più di quella messa a disposizione dal Concorde, per volare da Shanghai a Los Angeles in sole 5 ore

Negli anni '60, l'aviazione civile raggiunse un traguardo epocale con lo sviluppo del Concorde, un aereo capace di trasportare passeggeri a velocità supersoniche. Questo velivolo, frutto della collaborazione tra Francia e Regno Unito, effettuò il suo primo volo commerciale nel 1976, riducendo drasticamente i tempi di percorrenza tra le principali città del mondo. Tuttavia, nel 2003, il Concorde fu ritirato a causa di costi operativi elevati, preoccupazioni ambientali e una diminuzione della domanda. Fu l'incidente del 25 luglio 2000 a decretare il definitivo declino del Concorde. In quella data, il volo Air France 4590, in partenza dall'aeroporto di Charles de Gaulle a Parigi, si schiantò poco dopo il decollo a causa di una serie di guasti catastrofici che portarono alla distruzione dell'aereo.

Oggi, l'eredità del Concorde rivive con il Boom XB-1, un prototipo sviluppato dalla startup americana Boom Supersonic, il cui prototipo ha dimostrato, poco più di un mese fa, di poter abbattere la barriera del suono, rappresentando il primo jet supersonico civile a superare Mach 1 dai tempi del Concorde. Uno dei punti chiave del nuovo aeroplano supersonico è il massimo contenimento del rumore emesso dal boom sonico, per permettere voli a velocità superiori a Mach 1 anche sulla terraferma. Su questo c'è anche l'interesse della NASA che sta proseguendo i suoi test dell'aeroplano supersonico ''silenzioso'' NASA X-59 QueSST.

Anche la Cina interessata al volo supersonico

In questo contesto anche la Cina si sta muovendo e l'azienda aerospaziale di stato COMAC (China Commercial Aviation Company) ha annunciato in un paper che sta sviluppando un nuovo velivolo supersonico per trasporto passeggeri, in grado di offrire prestazioni molto interessanti. C949, questo il nome dell'aeroplano, sarà in grado - secondo quanto riportato dalla pubblicazione - di volare con un'autonomia di ben 11.000 km, circa il 50% in più di quella messa a disposizione dal Concorde (7.200 km).

Inoltre i ricercatori hanno dichiarato che il boom sonico sarà ridotto a un ventesimo di quello del Concorde, per permettere di superare la barriera del suono rispettando le leggi in materia di rumore. L'aereo sarà equipaggiato con motori twin-cycle e sarà in grado di volare a un'altitudine di 16.000 metri a Mach 1.6 in modalità a basso rumore e a Mach 1.7 in modalità 'Eco'.

L'elevata autonomia è permessa dal carico di carburante pari a 42.000 kg. Gli ingegneri hanno deciso di spostare i serbatoi del combustibile all'interno della carlinga, per ottimizzare il centro di gravità dell'aereo, mentre l'avionica sarà di tipo fly-by-wire e gestita dall'IA.

L'aereo potrà trasportare da 28 a 48 passeggeri e - grazie all'elevata autonomia - permetterà di volare da Shanghai a Los Angeles in sole 5 ore. Rispetto al Concorde, che poteva ospitare ben 100 passeggeri, la capacità del nuovo aereo è molto ridotta e lo è anche nel confronto con l'obiettivo di Boom Supersonic, che con il suo Overture punta a trasportare da 64 a 80 passeggeri.

Il volo supersonico diventerà il nuovo terreno di sfida tra USA e Cina? Al momento dall'oriente arriva solo un paper, mentre negli Stati Uniti già volano i prototipi, ma la Cina ci ha abituato a rapidi sviluppi in campo tecnologico e anche a una buona dose di segretezza in merito ai suoi progetti più avveniristici.