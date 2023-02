Il drone NASA Ingenuity ha completato anche il 43° volo su Marte

NASA Perseverance ha da poco "festeggiato" il suo atterraggio su Marte, avvenuto il 18 febbraio 2021. Mentre inizia il suo terzo anno (terrestre) sul Pianeta Rosso, il rover si troverà di fronte a nuove sfide visto che si sta lasciando la zona relativamente pianeggiante del cratere Jezero per risalire il delta del fiume che un tempo lo riempiva di acqua. Qui si pensa potrebbero esserci le maggiori probabilità di trovare tracce di vita microbica risalente a milioni di anni fa. Ad accompagnare il rover statunitense c'è anche il drone NASA Ingenuity.

Ricordiamo che quest'ultimo è un progetto sperimentale (Mars Helicopter) sviluppato per cercare di capire se in futuro potranno essere impiegati non solo rover ma anche droni per muoversi più velocemente sulle superfici di pianeti e lune (dotati di atmosfera). Secondo quanto abbiamo visto con Ingenuity le premesse sono più che buone considerando che per decretare questa parte di missione "un successo" sarebbero bastati cinque voli e ora siamo al 43°.

NASA Ingenuity riesce a completare il 43° volo

Durante la prima settimana di febbraio era stato portato a compimento il 42° volo su Marte e ci si stava preparando così al 43° che poi è stato completato il 16 febbraio. Come spiegato in passato, ora il drone si troverà a volare in zone decisamente più impervie con canaloni e terreni non pianeggianti così come ostacoli sul suo percorso.

Nonostante tutto gli ingegneri si affideranno a NASA Ingenuity per riuscire a guidare più velocemente e con meno rischi il più complesso (e costoso) NASA Perseverance. Non è ancora stato deciso se il drone si troverà sempre davanti al rover o si scambieranno di posto all'occorrenza. Sicuramente bisognerà fare attenzione alla distanza tra i due considerando che l'elicottero marziano non può comunicare direttamente con la Terra ma ha bisogno sempre di Perseverance.

I dati del 43° volo riportano una distanza percorsa di 390 metri (mai così distante dalla fine di aprile 2022) con una quota massima di 12 metri (mai così in alto dal 3 dicembre 2022). La velocità massima non è stata poi tra le più alte, raggiungendo i 4 m/s pari a 14,4 km/h. Il tempo di volo è stato di 146", mai così tanto tempo in aria da aprile dello scorso anno. Spostandosi sul terreno è stato cambiato anche il campo volo, passando da Gamma a Epsilon.

Attualmente NASA Perseverance e NASA Ingenuity sono distanti tra loro 300 metri. Il rover sta continuando a muoversi dopo aver depositato dieci provette contenenti dei campioni sul suolo. Lo scopo è quello di continuare a esplorare questa zona, fare analisi e raccogliere campioni per completare tutte le provette della missione Mars Sample Return. Molto c'è ancora da scoprire.