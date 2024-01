Il drone NASA Ingenuity è danneggiato irreparabilmente: fine della missione su Marte

Lo Spazio è difficile e volte ci si affeziona anche a dispositivi che hanno compiuto missioni lontano dalla Terra. Tra questi c'era il drone NASA Ingenuity che ha ufficialmente terminato la sua missione su Marte a causa di un danno irreparabile a una delle pale. Si tratta di una notizia che lascerà molti appassionati con l'amaro in bocca ma, ricordiamo, il piccolo elicottero ha svolto il suo lavoro meglio del previsto arrivando a 72 voli contro i 5 preventivati inizialmente.

Proprio il 72° volo è stato fatale a Ingenuity. Come scritto in precedenza il drone si era sollevato dal suolo del Pianeta Rosso per ritrovare la posizione persa durante il 71° volo a causa della conformazione del terreno che aveva causato un atterraggio d'emergenza. Il 72° volo avrebbe dovuto essere un'operazione semplice, raggiungendo una quota di 12 metri e senza spostamento orizzontale.

Invece durante la fase di discesa il drone ha perso la comunicazione radio con Perseverance, ristabilita solo dopo diversi tentativi. Non era chiaro quale fosse stato il problema ma era stato escluso una mancanza di energia elettrica e anche un atterraggio errato. Il JPL ha ora mostrato una nuova immagine della fotocamera ad alta risoluzione RTE (Return To Earth) che mostra l'ombra di una delle pale che si è danneggiata, ma potrebbero esserne danneggiate più di una. Questo ha compromesso la capacità di volare di NASA Ingenuity che termina così la sua missione.

Una vecchia vignetta umoristica di XKCD

I dati diagnostici hanno mostrato che il drone ha raggiunto una quota massima di 12 metri per 4,5" prima di iniziare la fase di discesa a 1 m/s. Quando però si trovava a circa un metro dal suolo c'è stata la perdita di comunicazione e probabilmente un atterraggio non corretto, danneggiando una o più pale che stavano ancora ruotando ad alta velocità (realizzate in fibra di carbonio e polimeri).

Il flight log ufficiale si ferma quindi a 72 voli. Complessivamente il drone NASA Ingenuity ha volato per circa 128,8 minuti coprendo oltre 17 km, raggiungendo una velocità massima orizzontale di 10 m/s e una quota massima di 24 metri. Risultati ben oltre le aspettative per un dispositivo realizzato anche con componenti legati al mercato consumer.

Bill Nelson (amministratore della NASA) ha dichiarato "il viaggio storico di Ingenuity, il primo velivolo su un altro pianeta, è giunto a termine. Quell'elicottero ha volato sempre più in alto di quanto avessimo mai immaginato e ha aiutato la NASA a fare ciò che sappiamo fare meglio: rendere l'impossibile, possibile. Attraverso missioni come Ingenuity, la NASA sta aprendo la strada al volo futuro nel nostro Sistema Solare e un’esplorazione umana più intelligente e sicura su Marte e oltre".