NASA Perseverance riprende un'eclissi solare su Marte, novità per NASA Ingenuity

Come scritto in precedenza, durante il 72° volo NASA Ingenuity ha riscontrato un problema che non ha permesso di concludere le operazioni correttamente. Le comunicazioni tra il drone e il rover NASA Perseverance si sono interrotte improvvisamente e senza una motivazione chiara. Fortunatamente, dopo poco tempo, il JPL ha confermato di aver ripreso i contatti con il drone potendo così iniziare a capire quale fosse la causa del guasto e quali erano le sue condizioni.

In un successivo aggiornamento, il JPL ha scritto che dopo la ripresa delle connessioni il 20 gennaio, la squadra ha stabilito che NASA Ingenuity ha ancora energia a disposizione ed è in posizione verticale sulla superficie. Ora bisognerà fare il download di tutti i dati diagnostici e catturare alcune fotografie (mentre il drone è sul terreno) con la fotocamera RTE a colori ed alta risoluzione per capire la posizione sulla superficie. Infine, prima di sollevarsi di nuovo in volo, verrà eseguito un test di rotazione delle pale per assicurarsi che tutto stia funzionando correttamente.

Nel frattempo NASA Perseverance, che si trova a circa un chilometro di distanza da NASA Ingenuity, ha avuto la possibilità di catturare un'eclissi solare creata dalla luna di Marte, Deimos. A differenza di quanto avviene sulla Terra, i satelliti del Pianeta Rosso (Fobos e Deimos) sono più piccoli e quindi non coprono, se non per una piccola parte, il disco solare.

Animazione delle immagini velocizzate di quattro volte rispetto alla realtà (fonte)

Il rover marziano ha utilizzato la fotocamera Mastcam-Z di sinistra (che ha uno zoom integrato) per riprendere l'eclissi solare nelle sue varie fasi. L'evento è avvenuto il 20 gennaio (durante il sol 1037 della missione Mars 2020) quando su Marte erano circa le nove del mattino. Si può notare la piccola luna che entra e attraversa il disco solare per poi uscirne in pochi minuti. Quelli che appaiono come puntini bianchi nella zona scura non sono stelle ma pixel danneggiati del sensore che solitamente non risaltano nelle immagini che vediamo.

Il sensore CCD della fotocamera, realizzato da Kodak, ha una risoluzione di 1600 x 1200 pixel con pixel quadrati da 7,4 µm. La parte ottica consente uno zoom da 26 mm a 110 mm e un'apertura massima del diaframma di f/9.7 (a 110 mm). Ogni fotocamera Mastcam-Z di NASA Perseverance può contare su 128 MB di SDRAM e 8 GB di memoria buffer così da salvare i dati prima di inviarli agli orbiter e poi sulla Terra sfruttando il Deep Space Network. La proposta alla NASA per la loro costruzione venne fatta a gennaio 2014 (mentre la fase finale di realizzazione risale al 2019) e quindi nel 2024 "festeggeranno" i dieci anni dall'inizio del loro cammino fino a Marte.