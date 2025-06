Il cervello dietro il robot da 10 mila miliardi l'anno abbandona Tesla: cosa sta succedendo

Milan Kovac, vicepresidente e responsabile dell'ingegneria del programma robotico Optimus di Tesla, ha annunciato le sue dimissioni immediate dall'azienda per motivi personali. Una partenza che avviene nonostante Elon Musk consideri il progetto fondamentale per il futuro dell'azienda.

09 Giugno 2025

