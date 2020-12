Heatpipe in grafene per raffreddare i chip fino a 3,5 volte meglio

Rame, alluminio o una loro lega sono i materiali che vanno per la maggiore nei sistemi di raffreddamento dei dispositivi elettronici, non solo prodotti consumer ma anche quelli applicati all'aviazione e al settore militare. La maggior parte dell'elettronica si basa su heatpipe (tubi di calore) per trasportare il calore prodotto da un chip verso un radiatore, o comunque il più lontano e rapidamente possibile dalla sorgente.

Il concetto dell'heatpipe è semplice, perché si basa su un tubo riempito parzialmente di acqua o un altro refrigerante. L'aria al suo interno viene rimossa e il tubo sigillato. Un finale dell'heatpipe viene messo a contatto con la sorgente del calore, il chip, mentre l'altra è posta più lontano, dove la temperatura è più bassa. Il funzionamento del chip scalda il refrigerante dentro all'heatpipe fino a vaporizzarlo. Il vapore attraversa il tubo di calore arrivando all'altro capo, trasportando il calore lontano dal "punto caldo" (hotspot). A quel punto il vapore si raffredda, ricostituendo il liquido che ritorna verso il punto caldo. Il ciclo va avanti all'infinito, mantenendo così la temperatura del chip su livelli adeguati.

Il costante aumento della potenza e della richiesta energetica dei chip pone però sfide per il loro raffreddamento e di conseguenza si stanno cercando nuove strade più efficienti. E quale soluzione può essere migliore del "mitologico" grafene? Il materiale bidimensionale ha proprietà tali da renderlo adatto a molti usi, tra cui il raffreddamento dell'elettronica grazie alle sue ottime prestazioni termiche. Più in particolare, la conducibilità termica del rame è di circa 400W/mK, mentre il grafene si pone tra 3000 e 5000W/mK a temperatura ambiente.

Sulla base di questo dato, i ricercatori della Chalmers University of Technology (Svezia) hanno creato delle heatpipe in grafene potenzialmente in grado di risolvere problemi di raffreddamento dell'elettronica. "Le heatpipe sono uno degli strumenti più efficienti per questo scopo a causa dell'elevata efficienza e della capacità unica di trasferire il calore su grande distanza", ha spiegato il professor Johan Liu. Lo studio, pubblicato sul giornale Nano Select, ha coinvolto anche la Fudan University, Shanghai University cinese e la nostra Università Politecnica delle Marche.

Le heatpipe "migliorate" con il grafene messe a punto dai ricercatori hanno mostrato un coefficiente di trasferimento termico migliore di circa 3,5 volte rispetto alle heatpipe in rame. Le heatpipe in questione sono state create assemblando film di grafene con superfici interne rinforzate con fibra di carbonio. I ricercatori hanno progettato delle heatpipe con un diametro esterno di 6 millimetri e una lunghezza di 150 mm, riscontrando grandi vantaggi e potenziale di applicazione nel raffreddamento di vari dispositivi elettronici, specie i casi in cui sono richiesti un peso ridotto e un'alta resistenza alla corrosione.

"La parte fredda dell'heatpipe migliorata dal grafene può essere sostituita da un dissipatore di calore o da una ventola per rendere il raffreddamento ancora più efficiente se applicato in un caso reale", ha affermato il dottorando Ya Liu. L'applicazione in ambito PC del grafene rimane però difficile, o meglio resterà per un po' di tempo limitata, in quanto il materiale ha un costo di circa 100 dollari al grammo contro gli 0,0079 dollari del rame.

Ci sono produttori che dicono di usare il grafene per alcune parti del raffreddamento dei loro prodotti, ma non sempre si tratta di grafene, ma di grafite, e non è chiaro poi in che percentuale il materiale venga usato. La sperimentazione va però avanti e il tema del costo diventerà sempre meno importante con la diffusione del grafene in svariate applicazioni e la sua produzione su larga scala. Lo studio rimane comunque importante per settori come l'aviazione o il capo militare, dove il tema del costo in certi casi diventa meno importante.