Guardiani ''della Galassia'': è questo il nome del personale della Space Force!

La US Space Force ha ora un nome ufficiale per i propri membri: si chiamano Guardiani! Questa scelta ha avuto ripercussioni su Twitter con riferimenti vari ai "Guardiani della Galassia" della Marvel che non si sono lasciati scappare l'occasione per un tweet ironico sul nome. Alla fine di Maggio 2020 invece è stata annunciata la serie TV omonima da parte di Netflix. Questa narra, in maniera ironica, la formazione e le gesta dei suoi componenti.

I Guardiani della Space Force statunitense

Ricordiamo che questa divisione delle forze armate è stata annunciata da Donald Trump il 20 Dicembre 2019 per rispondere al crescente interesse per le missioni spaziali. Come si può leggere nel documento Space Policy Directive-4 della Casa Bianca (di Febbraio 2019) "il termine United States Space Force si riferisce a un nuovo ramo delle forze armate degli Stati Uniti che sarà inizialmente collocato per statuto all'interno del Dipartimento dell'Aeronautica Militare".

La US Space Force rimane comunque parte del dipartimento dell'aviazione (Air Force) che è stata separata dall'esercito nel 1947. I suoi compiti saranno di salvaguardare gli interessi statunitensi per la parte riguardante oltre l'atmosfera. La nuova corsa allo Spazio del resto ora interessa anche nazioni come la Cina oltre alla Russia, con tutte le ripercussioni del caso.

La scelta del nome per i membri è stata spiegata con un successivo messaggio che riporta "Guardiani è un nome con una lunga storia nelle operazioni spaziali, che risale al motto di comando originale dell'Air Force Space Command nel 1983, Guardiani dell'Alta Frontiera.Il nome Guardiani unisce la nostra orgogliosa eredità e cultura all'importante missione che svolgiamo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, proteggendo le persone e gli interessi degli Stati Uniti e dei loro alleati".

Il Vice Presidente Mike Pence ha dichiarato "d'ora in poi, gli uomini e le donne della Space Force degli Stati Uniti saranno conosciuti come Guardiani. Soldati, marinai, aviatori, marines e guardiani difenderanno la nostra nazione per le generazioni a venire". Recentemente l'astronauta Mike Hopkins, che è a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, è stato trasferito dall'USAF all'USSF diventando ufficialmente il primo Guardiano nello Spazio. In queste ore è stato anche creato l'account Instagram ufficiale che si va ad aggiungere a quelli Facebook e Twitter, mentre il logo ufficiale della divisione è stato aggiunto all'interno del Pentagono.