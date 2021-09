GripAble, periferica ''gaming'' per rinforzare gli arti superiori di pazienti interessati da ictus

Un team dell'Imperial College di Londra ha progettato una periferica wireless pensata per facilitare la riabilitazione degli arti superiori nei pazienti che hanno subito un ictus.

Il dispositivo in questione è stato denominato GripAble, una specie di controller senza fili, da impugnare con una sola mano, in grado di interfacciarsi con vari videogiochi ed esercizi riproducibili tramite App dedicata installabile ad esempio su di un tablet.

La periferica funziona con azioni che principalmente prevedono di stringere e rilasciare la presa sul dispositivo, nonché movimenti nell'ordine di torsioni e sollevamenti a completamento di un'ampia gamma di sollecitazioni e relativi esercizi di rafforzamento dell'intero arto. GripAble inoltre fornisce anche un feedback tramite vibrazione per far comprendere al meglio al pazienta l'attività svolta.

"I risultati di questo studio clinico forniscono la prova che GripAble può essere adottato per aiutare ulteriormente i pazienti colpiti da ictus con grave debolezza del braccio con la loro riabilitazione senza supervisione. Questo potrebbe avere grandi implicazioni per il NHS (National Health Service), dato che il recupero dall'ictus è fortemente influenzato dall'intensità dell'esercizio" ha affermato il Dott. Paul Bentley, coautore di un articolo sullo studio.

Una periferica che punta a trasformare questo tipo di riabilitazione e non solo, garantendo ai pazienti di potersi allenare da soli, a casa, senza la necessità di recarsi in ospedale con la relativa supervisione di un terapista qualificato.





Clicca per ingrandire

Infine, in uno studio clinico del 2019 che ha coinvolto 30 pazienti interessati da ictus e con debolezza degli arti superiori, è stato riscontrato che l'uso senza supervisione del GripAble ha permesso loro di eseguire una media di 104 ripetizioni di rafforzamento del braccio al giorno, al contrario della sola terapia convenzionale che permetteva loro di farne in media solo 15.

Il dispositivo GripAble è stato da poco commercializzato da una società spin-off dell'Imperial College di Londra, ed ora tale tecnologia è in sperimentazione per essere applicata ad una più ampia gamma di riabilitazioni in differenti tipi di pazieni; per maggiori dettagli a riguardo vi invitiamo a visitare l'intera pubblicazione recentemente divulgata dalla rivista Neurorehabilitation & Neural Repair oltre al sito ufficiale di GripAble.