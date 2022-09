Grazie a NASA Juno ci sono nuove immagini ravvicinate di Europa, la luna di Giove

Mentre gli occhi del Mondo erano puntati su quanto accaduto con la missione NASA DART o con le novità legate alla possibile estensione della vita operativa del telescopio spaziale Hubble, c'è sta un'altra importante novità legata alla missione NASA Juno che si trova in orbita intorno a Giove. Nelle scorse ore sono state ricevute alcune immagini (e altre ne arriveranno) di un passaggio ravvicinato del satellite gioviano Europa.

Questa luna è una delle più interessanti quando si parla di cercare vita extraterrestre in quanto la sua struttura, con un nucleo roccioso circondato da un oceano di acqua salata e una spessa crosta di ghiaccio, potrebbe essere la combinazione adatta per lo sviluppo di microorganismi e strutture complesse. Anche se le fotografie più interessanti devono ancora essere scaricate, le prime immagini iniziano a far presagire qualcosa di molto interessante per comprendere la struttura di ghiaccio esterna.

Europa è così interessante che nel 2024 dovrebbe essere lanciata la missione Europa Clipper (la data di arrivo è prevista nel 2030). Questa si concentrerà sulla luna e in particolare su atmosfera, superficie e la parte interna con strumenti dedicati. Si potranno così aggiungere nuovi dati per quanto riguarda la struttura del ghiaccio, dell'oceano sottostante e dei pennacchi di acqua che vengono prodotti e dispersi nello Spazio.

NASA Juno e le nuove immagini del satellite gioviano Europa

Secondo quanto riportato, intorno alle 11:36 di ieri (ora italiana) la sonda spaziale, lanciata il 5 agosto 2011, è riuscita a compiere un passaggio ravvicinato dalla superficie di Europa a una quota minima di appena 352 chilometri. Come riportato dalla NASA, si tratta del terzo passaggio ravvicinato al di sotto dei 500 chilometri e bisogna risalire fino al gennaio 2000, per trovarne uno a quote inferiori (ma in quel caso la missione era Galileo e arrivò a 351 chilometri dalla superficie).

NASA Juno ha utilizzato lo strumento JunoCam con la prima immagine scaricata (e visibile qui sopra) che riprendeva la zona conosciuta come Annwn Regio (vicino all'equatore). La struttura della superficie, a differenza di quella della nostra Luna, non presenta quasi crateri da impatto e questo è dovuto a un continuo rimodellamento del ghiaccio a causa delle forze esercitate da Giove (oltre che a una possibile minore presenza di impatti in generale).

La sonda spaziale ha avuto circa due ore per raccogliere le immagini e i dati nel suo passaggio ravvicinato di Europa anche a causa della velocità che era pari a 23,6 km/s. Sempre stando alle informazioni iniziali, sappiamo che sono state fatte fotografie con risoluzione di 1 km/pixel (tra le più definite di sempre).

Grazie alle nuove immagini sarà possibile fare un confronto con le precedenti e capire come la superficie si è modificata nel corso degli anni e comprendere così i meccanismi che la modellano. Oltre alle fotografie è stato impiegato anche lo strumento Microwave Radiometer (MWR) che servirà a capire cosa si nasconde sotto il ghiaccio superficiale con possibili sacche d'acqua a bassa profondità. Sul sito ufficiale sono presenti altre immagini, comprese alcune elaborate da parte di scienziati (e utenti comuni).

