La missione NASA Europa Clipper sarà lanciata con un razzo SpaceX Falcon Heavy

La NASA ha annunciato in queste ore che la missione Europa Clipper sarà lanciata utilizzando un razzo SpaceX Falcon Heavy. Non si tratta di una scelta così strana considerando che le alternative erano pochissime. Da un lato sarebbe stato possibile impiegare un lanciatore come NASA SLS, ma questo verrà impiegato per le missioni lunari.

Un'altra alternativa in termini di capacità di lancio sarebbe stato il razzo ULA Delta IV Heavy, ma quest'ultimo è ormai fuori produzione e quindi non più disponibile. Un'altra ipotesi sarebbe stato l'utilizzo di un vettore ULA Vulcan Heavy, ma considerando che anche il più "semplice" ULA Vulcan non ha ancora effettuato il suo volo inaugurale, non si è potuto scommettere su una versione non ancora pronta.

La missione Europa Clipper affidata a SpaceX con Falcon Heavy

La missione Europa Clipper verrà lanciata a Ottobre 2024 dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida. L'arrivo è previsto intorno al 2030. Secondo quanto riportato, il costo del contratto è pari a 178 milioni di dollari, rappresentando quindi un ottimo rapporto costo/obiettivo.

Questa missione della NASA invierà una sonda in grado di analizzare nel dettaglio la luna di Giove Europa. Lo scopo è capire se effettivamente, come sembra dalle analisi iniziali, questo satellite naturale possa essere un buon luogo dove la vita potrebbe essersi sviluppata.

Grazie alla missione si potranno catturare immagini ad alta risoluzione della superficie e determinarne la composizione. Sarà anche possibile cercare segni di attività geologica, misurare lo spessore del guscio ghiacciato. Inoltre si faranno ricerche su laghi sotto la superficie e determinare la profondità e la salinità dell'oceano che si trova sotto il ghiaccio.