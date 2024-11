Gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-18 sono rientrati sulla Terra dopo alcuni mesi nello Spazio

Negli scorsi giorni avevamo scritto del lancio dei tre astronauti cinesi Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze diretti verso la stazione spaziale cinese Tiangong per la missione Shenzhou-19 (della durata di alcuni mesi). Con l'arrivo del nuovo equipaggio è giunto quindi il momento dell'equipaggio di Shenzhou-18 di rientrare sulla Terra dopo pochi giorni di sovrapposizione per il passaggio delle consegne.

Secondo quanto riportato, la capsula con i tre membri dell'equipaggio è atterrata nella zona desertica del Donfeng (Mongolia interna) alle 18:24 di oggi, 3 novembre (ora italiana). La missione era stata lanciata alla fine di aprile di quest'anno con Ye Guangfu, Li Cong e Li Guangsu che hanno sostituito quelli della precedente missione permettendo così che la CSS rimanga sempre con almeno un equipaggio a bordo dal momento della messa in opera del modulo principale Tianhe.

Due immagini nelle quali si può notare il buco nel paracadute principale (fonte)

La capsula spaziale di Shenzhou-18, con il modulo di propulsione, si era separata da Tiangong alle 9:12 di oggi (ora italiana) eseguendo un rientro rapido. Dopo la separazione del modulo di propulsione (disintegratosi nell'atmosfera), la capsula incontrando gli strati più densi dell'atmosfera ha ridotto la sua velocità. Successivamente è stato aperto il parafreno e, poco dopo, il paracadute principale.

Dalle immagini ufficiali trasmesse dalla televisione cinese è stato possibile notare un buco nel paracadute della capsula di Shenzhou-18. Non è la prima volta che accade per una delle recenti missioni con equipaggio umano ed era già stato registrato in maniera similare per la missione Shenzhou-16 (rientrati alla fine di ottobre 2023). L'equipaggio di Shenzhou-18 è stato comunque estratto senza evidenti problematiche dopo l'atterraggio (che potrebbe essere stato un "po' più duro" del previsto).