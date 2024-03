L'equipaggio di Shenzhou-17 ha completato la seconda attività extraveicolare a bordo di Tiangong

Negli scorsi giorni gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-17 hanno completato la loro seconda attività extraveicolare (EVA o "passeggiata spaziale"). La prima era avvenuta alla fine del mese di dicembre dello scorso anno e, come ormai capitato in diverse occasioni negli ultimi mesi, le informazioni sono state rilasciate solo poco prima dell'inizio delle operazioni e dopo la conclusione delle stesse.

Sia CNSA che CMSA da ormai diversi tempo non rilasciano più informazioni precise su cosa avvenga durante le EVA e soprattutto spesso mancano indicazioni come inizio e durata oltre a dettagli su quali siano stati i compiti dei taikonauti. Questo cambiamento è avvenuto dopo che la fase iniziale della costruzione della CSS Tiangong è stata completata e potrebbe avere ripercussioni anche sulle future missioni lunari.

La seconda attività extraveicolare di Shenzhou-17 si è conclusa alle 20:32 del 2 marzo (ora italiana) dopo 8 ore di operazioni al di fuori della stazione spaziale cinese. Gli astronauti cinesi Tang Hongbo, Tang Shengjie e Jiang Xinlin hanno collaborato con il centro di controllo di terra per eseguire delle operazioni di riparazione a uno dei pannelli solari che fornisce energia alla CSS. Per facilitare ulteriormente le operazioni è stato anche impiegato il braccio robotico.

Per questa EVA, sono usciti dal portello del modulo laboratorio Wentian gli astronauti Tang Hongbo e Jiang Xinlin che hanno lavorato su uno dei pannelli solari del modulo principale Tianhe che è stato colpito da un detrito spaziale non meglio precisato. Dopo la riparazione la produzione di energia è tornata ai livelli normali. Come spiegato dalla CMSA, questa è la prima volta che i taikonauti svolgono operazioni di riparazione all'esterno della CSS mentre in passato si erano dedicati a completare l'assemblaggio di Tiangong, ad aggiungere componenti e ad altre operazioni di routine.

L'equipaggio di Shenzhou-17 si trova a bordo della CSS dalla fine del mese di ottobre 2023 per sostituendo quelli di Shenzhou-16 che sono rientrati dopo alcuni giorni di convivenza nello Spazio. Ora gli astronauti potranno tornare alle normali operazioni compresa la ricerca scientifica (con diversi esperimenti internazionali) e la divulgazione per le scuole cinesi.