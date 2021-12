ESA riceverà i primi segnali del telescopio spaziale James Webb dopo il lancio

Al lancio del telescopio spaziale James Webb mancano solamente pochi giorni (è fissato per il 24 dicembre alle 13:20 italiane) e nello spazioporto della Guyana francese si stanno eseguendo gli ultimi controlli e preparativi prima del decollo del razzo Ariane 5. Tutto sembra procedere correttamente e non sono attualmente previsti altri rinvii.

Dopo il lancio JWST dovrà eseguire una serie di operazioni per permettere di passare dalla configurazione all'interno dei fairing a quella definitiva per le osservazioni. Per questo dovranno essere eseguiti in sequenza una serie di passaggi che avranno una durata complessiva di circa 29,5 giorni. Ogni piccolo problema potrebbe comportare il fallimento della missione ed è per questo che tutte le componenti e le procedure sono state viste e riviste (portando anche ai ritardi). Del resto "better safe than sorry". Il costo della missione del telescopio spaziale James Webb ammonta a circa 9,7 miliardi di dollari con 8,8 miliardi di dollari legati allo sviluppo e costruzione e 861 milioni di dollari per supportare la missione per cinque anni. 700 milioni di euro arrivano dall'ESA (che ha pensato al lancio) potendo così partecipare alla missione e 200 milioni di dollari canadesi dalla CSA.

L'ESA "ascolterà" il telescopio spaziale James Webb per prima

Per via della traiettoria di lancio ad acquisire per prima il segnale sarà la stazione di Malindi (Kenya) facente parte della rete di antenne Estrack di ESA. Questo permetterà di conoscere lo stato della missione dopo il lancio del telescopio spaziale James Webb, dettaglio fondamentale per capire se tutto sta andando correttamente.

I dati saranno raccolti dal team dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che si trova proprio a Malindi e successivamente inviati al Centro operativo dell'ESA in Germania. A quel punto le informazioni saranno inoltrati al Webb Mission Control della NASA.

23 minuti dopo il decollo la stazione di Malindi localizzerà il razzo Ariane 5 che trasporta il JWST. Il primo segnale dovrebbe essere trasmesso dal telescopio spaziale subito dopo la separazione dei fairing e prima che si separi dallo stadio centrale del razzo (a 28 minuti). Sarà a quel punto che Estrack riceverà il primo segnale. Successivamente l'antenna del DSN di Canberra in Australia si unirà all'ascolto. Successivamente sarà ancora una volta la stazione di Malindi a riprendere i contatti e ancora dopo l'antenna del DSN di Madrid. Sempre la stazione keniota seguirà anche il rientro del razzo Ariane 5 che si distruggerà a contatto con l'atmosfera.

Originally conceived of in the 1990s, the James Webb Space Telescope has moved from the drawing board to the launch pad.



🎶"It's been a long road, getting from there to here

It's been a long time, but Webb's time is finally near"🎶@NASAWebb #UnfoldingTheUniverse pic.twitter.com/1AmFdBLYak — CanberraDSN (@CanberraDSN) December 20, 2021

Ricordiamo che il telescopio spaziale James Webb dovrà raggiungere una distanza di 1,5 milioni di km dalla Terra (secondo punto di Lagrange). Non ci sono missioni umane che hanno mai raggiunto una tale distanza e non saranno possibili missioni di "supporto tecnico" come quelle che hanno interessato il telescopio spaziale Hubble nei primi anni di vita (successivamente la fine del programma Space Shuttle ha interrotto anche queste ultime).

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !