Confermato il lancio del telescopio spaziale James Webb per il 24 dicembre

Posticipare di un paio di giorni il lancio del telescopio spaziale James Webb non è poi un grande problema quando si pensa alla complessità di questo progetto, al suo costo complessivo e al fatto che inizialmente il lancio era previsto nel 2007. Ora NASA ed ESA hanno confermato ufficialmente che il JWST sarà effettivamente lanciato il 24 dicembre 2021.

Il problema al cavo di collegamento tra il telescopio spaziale e una parte del razzo Ariane 5 è stato risolto nelle scorse ore e questo ha fatto in modo di poter proseguire con le operazioni successive. Le due agenzie hanno quindi annunciato che la data di lancio era effettivamente quella della vigilia di Natale. Un bel regalo per tutti gli appassionati e gli scienziati nel Mondo.

Il telescopio spaziale James Webb è stato posizionato sul razzo Ariane 5

Secondo quanto riportato la data e l'orario di lancio del grande telescopio spaziale sono confermati per il 24 dicembre 2021 alle ore 13:20 (per l'Italia). Questo consentirà a molte persone di seguire in diretta l'evento che sarà anche uno dei più importanti dell'anno e del decennio.

Nell'ultimo comunicato rilasciato dalla NASA si legge che "nella tarda serata di ieri, le squadre presso il sito di lancio hanno completato con successo l'incapsulamento dell'osservatorio all'interno del razzo Ariane 5 che lo lancerà nello Spazio. La revisione finale della prontezza del lancio di Webb si terrà martedì 21 dicembre e, in caso di successo, il posizionamento del razzo sulla rampa di lancio è previsto per mercoledì 22 dicembre".

In queste ore quindi il telescopio è stato inserito all'interno dei fairing (realizzati da un'azienda svizzera). La prossima volta che vedrà la luce del Sole sarà nello Spazio. Le coperture/fairing sono state modificate per permettere di gestire la pressione interna in maniera ottimale e non creare problemi al telescopio spaziale James Webb. Ci vorranno poi 29 giorni circa per avere il telescopio nella configurazione e nella posizione definitiva. Le prime osservazioni scientifiche invece dovrebbero avvenire entro qualche mese (intorno ai sei mesi, quando gli specchi saranno calibrati correttamente).

Come illustrato nel video sopra, saranno diversi i passaggi che il JWST dovrà completare. Il viaggio del telescopio spaziale lo porterà a una distanza di 1,5 milioni di km dalla Terra (punto L2 di Lagrange). Tutto dovrà essere eseguito correttamente e non ci sarà modo di intervenire direttamente. Un'analisi di ogni singolo passaggio nel dettaglio è disponibile sul sito ufficiale. Non resta quindi che aspettare gli ultimi giorni e goderci lo spettacolo del lancio.

