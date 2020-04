Energie rinnovabili: produzione in crescita nel 2019 e nuovo record

Il 75% circa della nuova capacità di produzione di energia elettrica costruita nel 2019 fa uso di fonti rinnovabili, segnando un nuovo record. E' la International Renewable Energency Agency che raccoglie e illustra i dati, mostrando come le tecnologie fotovoltaiche, eoliche, idroelettriche e geotermiche riescono ora ad offrire un terzo circa del fabbisogno energetico mondiale, segnando un record anche per questa metrica.

Gli impianti che sfruttano combustibili fossili sono in flessione nell'Europa e negli Stati Uniti: nel 2019 il numero degli impianti dismessi è stato superiore rispetto alle nuove costruzioni. Cresce il numero di impianti a gas e a carbone in Asia, Medio Oriente e Africa: in Medio Oriente in particolare - dove si trova circa la metà delle riserve petrolifere mondiali, appena il 26% di nuova capacità di produzione energetica costruita nel 2019 è è basata su fonti rinnovabili.

A livello globale sono stati affrontati investimenti per 3 mila miliardi di dollari nell'ultimo decennio sulle energie rinnovabili, ma se l'obiettivo è quello di affrontare in maniera adeguata il problema del cambiamento climatico è necessario raddoppiare gli investimenti annuali per il 2030.

Francesco La Camera, direttore di Irena, ha commentato: "La traiettoria è positiva, ma è necessario fare di più perché l'energia globale si collochi su un perorso di sviluppo sostenibile e di moderazione di impatto climatico. In questi momenti critici ci ricordiamo dell'importanza di incorporare la resilienza (o antifragilità, per dirla come Nassim Nicholas Taleb, ndr) nelle nostre economie".

Gli importanti stanziamenti governativi in risposta alla pandemia COVID 19 dovrebbero comrpendere un supporto alle iniziative green invece che concentrarsi sui combustibili fossili. "Nel rispondere alla crisi di oggi, i governi potrebbero aver la tentazione di concentrarsi su soluzioni di breve termine. Le distinzioni tra sfide di breve, medio e lungo termine può essere ingannevole. La pandemia mostra che agire in ritardo porta a significative conseguenze economiche".

Il mercato petrolifero è attualmente in subbuglio, colpito dal crollo della domanda conseguente alle misure di distanziamento sociale imposte dalla lotta alla diffusione del nuovo coronavirus, e una feroce guerra di prezzi tra Arabi, Russi e Americani. La Camera afferma: "Le energie rinnovabili sono una fonte conveniente di nuova energia che isola i mercati e i consumatori dalla volatilità". Attualmente fotovoltaico ed eolico sono le forme più economiche di energia elettrica in due terzi del pianeta.

I dati raccolti da Irena mostrano che l'incremento di capacità energetica da rinnovabili è leggermente rallentato nel 2019, da 179GW a 176GW, ma parallelamente è calata anche quella generata da combustibili fossili. Il totale installato di energia verde a livello globale è cresciuto del 7,6% circa.

I nuovi impianti solari hanno fornito il 55% della nuova capacità produttiva di energia, la maggior parte dei quali installati in Asia, con Cina, India, Giappone, Corea del Sud e Vietnam come capifila. Incrementi singificativi anche negli USA, in Australia, Spagna, Germania e Ucraina. L'eolico costituisce invece il 34% del totale, con la metà di esso in Cina e una buona crescita negli USA. Il resto - principalmente idroelettrico, biomasse, geotermico ed energia pelagica - cresce in maniera più contenuta.