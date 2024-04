È morto Peter Higgs, il fisico britannico famoso per il bosone: ci ha lasciato a 94 anni

Peter Higgs, fisico britannico noto per aver teorizzato l'esistenza del bosone che porta il suo cognome, è morto all'età di 94 anni. Nel 2013 ottenne il premio Nobel per la Fisica per il suo lavoro rivoluzionario su un meccanismo teorico che spiegava l'origine della massa nell'universo.

Secondo l'Università di Edimburgo, Higgs si è spento serenamente nella sua casa lunedì 8 aprile dopo una breve malattia. Higgs lascia due figli, Chris e Jonny, la nuora Suzanne e due nipoti. Sua moglie Jody, dalla quale era separato, è spirata nel 2008.

Higgs "era un individuo straordinario, uno scienziato davvero dotato la cui visione e immaginazione hanno arricchito la nostra conoscenza del mondo che ci circonda", ha affermato Peter Mathieson, preside e vicerettore dell'università.

Higgs teorizzò nel 1964 l'omonimo meccanismo che conferisce massa ai bosoni di gauge deboli W e Z e, nella sua accezione più generale, anche ai fermioni, cioè a tutte le particelle elementari massive (ad eccezione del neutrino). Oltre al meccanismo, Higgs ipotizzò l'esistenza di una nuova particella, per l'appunto il cosiddetto bosone di Higgs o, come alcuni la conoscono, la "Particella di Dio" - maggiori dettagli qui.

Insomma, il lavoro di Higgs spiegava come il bosone teneva insieme l'universo dando alle particelle la loro massa. Per avere conferma dell'esistenza della particella il fisico dovette aspettare quasi 50 anni, con gli esperimenti al Large Hadron Collider del CERN del 2012. Per questo gli è stato assegnato il Premio Nobel per la Fisica nel 2013, insieme a François Englert.

La professoressa Fabiola Gianotti, direttrice generale del CERN e a capo dell'esperimento Atlas che contribuì alla scoperta della particella nel 2012, ha dichiarato: "Oltre ai suoi eccezionali contributi alla fisica delle particelle, Peter era una persona molto speciale, un uomo di rara modestia, un grande insegnante e qualcuno che spiegava la fisica in modo molto semplice e profondo. A lui è legato un pezzo importante della storia e delle realizzazioni del CERN. Sono molto addolorata e mi mancherà moltissimo".