Coronavirus rilevato in pochi secondi con il 96% dell'affidabilità: ecco come c'è riuscita Alibaba

Alibaba, il colosso dell'e-commerce cinese creato dal visionario Jack Ma, ha sviluppato un sistema funzionante tramite Intelligenza Artificiale per rilevare la presenza di COVID-19 (coronavirus) nei pazienti infetti. Il sistema è attualmente in uso e ha due peculiarità: è velocissimo ed è estremamente affidabile. Secondo diverse fonti infatti può rilevare la presenza del virus in pazienti infetti con un'accuratezza del 96%.

Nello specifico, Alibaba afferma che il suo sistema IA può rilevare il coronavirus analizzando le scansioni TC eseguite nel torace dei pazienti con un'accuratezza del 96% sui casi di polmonite virale. Sorprendono le tempistiche per effettuare l'analisi: l'Intelligenza Artificiale ha bisogno di circa 20 secondi per offrire la sua stima su centinaia di immagini valutate, laddove un tecnico specializzato impiegherebbe circa 15 minuti.

Il sistema è stato addestrato su immagini e dati provenienti da 5.000 casi confermati di pazienti infetti con il nuovo coronavirus ed è già stato testato approfonditamente negli ospedali di tutta la Cina. Questo ha portato ad un uso massiccio della tecnologia in tempi record all'interno - almeno così sostengono le fonti - di 100 strutture sanitarie cinesi nelle province di Hubei, Guangdong e Anhui.



Alibaba non è l'unica azienda cinese scesa in campo per fornire il proprio supporto in questi tempi di emergenza. Ping An, ad esempio, ha realizzato un sistema di scansione delle immagini simile che, dal suo lancio, ha "fornito i suoi servigi a più di 1500 istituti medici", con più di 5 mila pazienti che hanno ottenuto "gratuitamente l'analisi intelligente delle immagini". Secondo Ping An il suo metodo può offrire una scansione affidabile al 90% in soli 15 secondi.