Coronavirus: la Bill and Melinda Gates Foundation prepara kit per il test a domicilio

La Bill and Melinda Gates Foundation sta collaborando con l'Università di Washington per offrire alla popolazione dell'area di Seattle kit di test a domicilio per il nuovo coronavirus. Attualmente non è chiaro quando il programma prenderà il via, ma secondo le informazioni attualmente disponibili pare che verrà consentito alle persone che sospettano di aver contratto il Covid-19 di poter fare il test senza dover esporre altre persone al rischio contagio.

Le persone che pensano di essere state esposte al virus dovranno compilare un formulario online e se i sintomi che indicano sono compatibili con quelli di Covid-19, riceveranno nel giro di due ore un kit per il test direttamente presso le loro case.

Il kit contiene un tampone nasale, con cui raccogliere un campione delle mucose che potrà essere inviato per l'analisi. I risultati del test saranno disponibili nel giro di due giorni e inviati direttamente ai responsabili medici di competenza che stabiliranno poi il trattamento e le eventuali misure di quarantena.

La Fondazione, che ha la sua sede centrale proprio a Seattle, ha già donato 100 milioni di dollari in tutto il mondo per combattere la diffusione del nuovo coronavirus. Il programma utilizzerà le risorse del Seattle Flu Study, finanziato dalla stessa fondazione, che conduce test a domicilio per la normale influenza. I ricercatori stanno già testando campioni dei partecipanti al Flu Study per il nuovo coronavirus. "Il nostro team ha esplorato e continuerà ad esplorare attivamente nuove strade per contribuire alla risposta locale tramite l'applicazione di questo studio" ha dichiarato la fondazione.